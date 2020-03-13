HANDS日本宅經濟三大熱銷 美型氣炸鍋只有A4大小

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴大，讓各國企業活動與日常生活發生了巨大變化，減少外出或篩選地點已是現今防疫趨勢，現在日本宅經濟大熱，HANDS台隆手創館指出，日本民眾現在盡量在自家完成生活事項，除了帶動自煮料理熱潮，廚房家電最受青睞，像是迷你電子鍋、精緻小巧的氣炸鍋，都是現在日本熱門商品，另有親子理髮、居家健身等三大類熱銷榜。

台隆手創館推薦日本HANDS因疫情帶動的熱銷商品，像是日本民眾在家自炊料理比例大增，「Haier迷你電子鍋」最高24小時預約煮飯功能，早上一鍵設定好，下班回到家剛好開飯，天然麥飯石內膽防沾黏，不易燒焦黏鍋易清潔，除了煮飯，還可煮粥、蒸菜、燉湯，一機多功能。小巧的外型加上簡約白色、可可色的配色，符合大眾對美型家電的愛好。

氣炸鍋是家電夯品，但不少人覺得體積過大、占空間，現在有美型氣炸鍋新選擇，日本推出recolte Air Oven氣炸鍋，僅A4尺寸大小，2.8公升大容量外鍋兼具實用，80℃至200℃熱能快速傳導循環，內附專用烤網，分離食材多餘油脂，可輕鬆炸、燒烤、烘烤和重新加熱食材，在家裡就可以準備出居酒屋料理，是減少外食居家必備的美食好用工具。

父母在家也可以幫小朋友理髮，台隆手創館推薦瀏海擋板，有可愛的貓熊、獅子造型，額頭處添加點線記號，修剪瀏海超便利，可覆蓋全臉，避免剪刀或落髮刺到眼部。盛接盒設計，能將剪下的頭髮集中、方便清理。