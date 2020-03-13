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康是美「專業醫美節」最殺折扣登場！組合包3折起、精選商品買1送1
春日天氣變化多端，換季時節更需要注意肌膚保養，康是美即日起至4月14日舉辦「專業醫美節」，攜手17大醫美品牌推出年度最殺折扣，除了超值組合包下殺3折起、精選商品買1送1、驚喜價5折起、品牌周限時88折等優惠之外，還有消費滿額限時送現金折價券。
近期長時間配戴口罩，容易造成肌膚出狀況，往年消費者傾向追求保濕與美白保養，近年更重視肌膚修護和養成健康肌底。康是美今年初引進來自法國的醫美品牌「樹予saeve」，提供更多元的選擇，也加入本次的「專業醫美節」活動。
康是美「專業醫美節」搶攻換季保養商機，17大品牌精選單品任選第2件3折起，近百款商品可享買1送1，每周精選5～10款熱銷明星商品享超低價優惠，另外還有近百款組合最低3折起；全店醫美「滿額限時送」活動最高可獲得2,500元現金折價券。
此外，康是美網購eShop也同步開跑，消費滿1,700元可折200元、滿3,000元可折500元、滿6,000元可折1,500元、滿9,300元可折2500元，更加碼消費滿888元、選擇7－ELEVEN早鳥取貨可享免費的CITYCAFE。如果是網購App首購會員，還能獨享100元折價券與滿額回饋。
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