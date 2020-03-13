快訊

口罩預購達47萬！一人就是一份 陳時中：重複登記是白費工

我國現首例遭美籍人士感染本土新冠肺炎 有症狀友人已離境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《梨泰院》金多美斜垮LOEWE包真時髦 張鈞甯、《愛的迫降》徐智慧是氣質範本

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
Gate綠色小牛皮腰包，售價51,000元。圖／LOEWE提供
Gate綠色小牛皮腰包，售價51,000元。圖／LOEWE提供

韓劇《愛的迫降》仍有餘溫，劇中徐智慧選搭的LOEWE Gate包款系列，也出現在《浪漫醫生金師傅2》第9集李聖經的穿搭中，而《梨泰院Class》中的金多美，則是將Gate斜背在胸前，時髦帥氣；今年春夏季的Gate推出新款、新色，讓品牌粉絲犯選擇困難症。

徐智慧展現了Gate的雅致氣質，這款手袋結合經典馬鞍造型，具有當代設計感，在2018春夏秀出現，立刻變成LOEWE的熱賣包款，它展現了品牌的縫紉手藝，具有手做的溫暖質感，馬鞍圓邊、打褶皮帶是包款辨識度，全系列包款皆於西班牙馬德里製造。

除了原有的兩款尺寸，後續推出迷你尺寸、手提系列、腰包和小皮件，今年呼應水桶包的流行也上市新作，Gate Bucket材質為小牛皮，內部細節為绒面皮革，內有暗袋，背背帶可拆卸調節，並有手柄可變換多種搭配方式；除了在韓劇中出現，潤娥也曾以藍色款街拍，女星楊丞琳則是選搭腰包款式，Selina任家萱穿長版針織衫搭配Gate包款，在賣場玩開了、相當淘氣，張鈞甯更是以此手袋詮釋出她獨有的書卷氣，展現Gate多變的風格。

Gate Top Handle Mini Bag沙丘色小牛皮迷你肩背提包，售價76,000元。圖／LOEWE提供
Gate Top Handle Mini Bag沙丘色小牛皮迷你肩背提包，售價76,000元。圖／LOEWE提供
潤娥搭襯LOEWE Gate包款，有夏日清爽的氣息。圖／LOEWE提供
潤娥搭襯LOEWE Gate包款，有夏日清爽的氣息。圖／LOEWE提供
Selina選背LOEWE Gate包款在賣場拍攝穿搭照。圖／LOEWE提供
Selina選背LOEWE Gate包款在賣場拍攝穿搭照。圖／LOEWE提供
張鈞甯以LOEWE Gate包款搭出個人氣質風格。圖／LOEWE提供
張鈞甯以LOEWE Gate包款搭出個人氣質風格。圖／LOEWE提供
Gate Small Bag白色小牛皮肩背包，售價73,000元。圖／LOEWE提供
Gate Small Bag白色小牛皮肩背包，售價73,000元。圖／LOEWE提供
Gate Large卡其綠小牛皮腰包，售價60,000元。圖／LOEWE提供
Gate Large卡其綠小牛皮腰包，售價60,000元。圖／LOEWE提供
許路兒選搭LOEWE Gate包款。圖／LOEWE提供
許路兒選搭LOEWE Gate包款。圖／LOEWE提供
許路兒詮釋藍色LOEWE Gate包款。圖／LOEWE提供
許路兒詮釋藍色LOEWE Gate包款。圖／LOEWE提供
楊丞琳選搭Gate腰包。圖／LOEWE提供
楊丞琳選搭Gate腰包。圖／LOEWE提供
Selina選背LOEWE Gate包款在賣場拍攝穿搭照。圖／LOEWE提供
Selina選背LOEWE Gate包款在賣場拍攝穿搭照。圖／LOEWE提供
Gate Small Bag橘色小牛皮肩背包，售價73,000元。圖／LOEWE提供
Gate Small Bag橘色小牛皮肩背包，售價73,000元。圖／LOEWE提供
徐智慧在《愛的迫降》中以LOEWE大衣配襯Gate包款。圖／LOEWE提供
徐智慧在《愛的迫降》中以LOEWE大衣配襯Gate包款。圖／LOEWE提供
《梨泰院Class》中的金多美（左）將Gate背在胸前，相當帥氣。圖／取自IG
《梨泰院Class》中的金多美（左）將Gate背在胸前，相當帥氣。圖／取自IG
張鈞甯以LOEWE Gate包款搭出個人氣質風格。圖／LOEWE提供
張鈞甯以LOEWE Gate包款搭出個人氣質風格。圖／LOEWE提供
Gate Bucket燕麥色小牛皮肩背包，售價60,000元。圖／LOEWE提供
Gate Bucket燕麥色小牛皮肩背包，售價60,000元。圖／LOEWE提供

品牌 馬德里

延伸閱讀

《愛的迫降》男星撞臉憲哥　網驚：根本朝鮮吳宗憲

影／警察愛的迫降！嘉市街舞大賽霹靂小組武力全開

《梨泰院》朴敘俊「栗子頭」帥爆！男人有4特徵適合剪

帥氣不輸朴敘俊，火辣更勝權娜拉！《梨泰院》主廚李珠英霸氣宣告：不需要說服別人自己是誰

相關新聞

U值媒／真正敵人究竟是誰？馮迪索傳奇結局

奈米科技一直是現今社會重要的發展趨勢，奈米材質比頭髮小到十萬甚至一百萬倍，在醫療上，用螢光奈米做為染劑和人體檢測標定；在生活上，奈米硒化鎘用於市售液晶面板材質增加色彩的廣域性，但是奈米材質如同兩面刃，若是用於食品包材、廚具或是化妝品，很容易殘留於人體內。

停飛名古屋、東京一周剩四班 日航宣布3月擴大減班

新冠肺炎影響，日本航空今天再宣布擴大3月分台灣日本間的航班減班，包括成田-桃園、大阪-桃園、羽田-松山、成田-高雄等都有...

《梨泰院》金多美斜垮LOEWE包真時髦 張鈞甯、《愛的迫降》徐智慧是氣質範本

韓劇《愛的迫降》仍有餘溫，劇中徐智慧選搭的LOEWE Gate包款系列，也出現在《浪漫醫生金師傅2》第9集李聖經的穿搭中...

去不了日本賞櫻，用櫻花保養吧！FANCL推限定櫻粉包裝

新冠肺炎持續在全球延燒，日本也有許多案例，讓台灣與日本許多航班相繼取消，即使遇到日本櫻花季，這回也無法賞櫻了！但沒關係，...

賽道邊的力與美 HUGO宣布與Formula E延續合作關係

追求速度的各項賽車賽事，始終都在國際運動賽事上擁有極高閱聽群眾。德國男裝品牌HUGO BOSS宣佈將與國際汽車聯盟FIA...

U值媒／完美女人好難當 新舊艾瑪大比拼

改編自珍‧奧斯汀的電影《艾瑪》，其實早已翻拍過多次，而近年的艾瑪作品要追朔1996年，片名取為《艾瑪姑娘要出嫁》，由《鋼鐵人》的小辣椒葛妮絲派特羅所主演，而1995年的《獨領風騷》是古代版改編成現代版作品。在印度寶萊塢於2010年同樣改編成現代版，片名取為《艾莎》。本劇的電視劇在1996年與2009年也曾翻拍過。

U值媒／經典電影該是什麼模樣？

有聲電影或許誕生在無聲電影之後，然而在無聲電影統治電影時，配樂就已經存在了，他們不存在於電影裡面，不同於電影的重複性，電影配樂隨電影放映現場演奏，大型電影院安排管弦樂隊替電影伴奏，小型電影院則交由鋼琴師或機械音樂設備來伴奏，其保留了不可重複性，《聲入奇境：經典配樂大師》展演的正是這樣的戰爭之延續。

U值媒／縱橫酒店四十年 她一路追尋真愛

小蘇二十歲初為追求獨立，遠嫁汶萊當作跳板，離婚後回台灣，卻因合夥生意被跳票而入獄。之後為了賺錢，她進酒店工作，也投資多家酒店，結果又被客人倒債。為了負責，她甚至赴日賣春還債。四十年來，她周旋在男人間賺錢，在女人間追求愛情─她是個女同志。在酒店，小蘇每天穿著西裝褲跟外套，按現在的話說，就是一副文青裝扮。她酒量其實很不好，每次一杯就不醒人事。男人來酒店，不就是為了女色嗎？她到底靠什麼在酒店混？面對這個尷尬問題，小蘇一點也不尷尬。她開玩笑：「如果我跟客人說：『我跟你睡覺。』他大概會遠遠退到那邊去了。我反應快，很會說話，後來客人也懶得找我喝，我就靠一張嘴跟交情吃飯。」

超商推優惠 搶口罩取貨商機

線上預購「口罩實名制2.0」昨（12）日起跑，四大超商競爭「口罩取貨商機」。為了鼓勵消費者指定特定超商取貨，7-ELEVEN和全家、OK超商都推指定咖啡買一送一活動，萊爾富送天然水兌換券。四雄看好疫情帶動宅商機，持續促銷鮮食和民生用品，在疫情期間衝業績。

防疫最適合用尼龍包！PRADA推迷你後背款、MIU MIU變形包超方便

最近受到新型冠狀病毒影響，不只在人多的公眾場合、搭乘大眾運輸工具要戴口罩，不少人也會隨身攜帶酒精、濕紙巾以便不時之需，想...

Panasonic空調6大節能設計 超越一級省電標準70%

近年全球暖化升溫、氣候異常，還有室內外PM2.5、空氣污染等問題，都讓民眾相當關注與憂心。目前全球疫情越來越險峻，待在家時間變多了，家中環境的涼爽舒適與健康更顯得特別重要。內行人都知道春季是換空調的最佳早鳥時機，不但優惠好康多，安裝也不需排隊等候；再加上近年氣候狀況變來變去，一年中使用空調的時間越來越長，趁此時機選購新款節能空調，除了省荷包更兼顧環保愛地球。

陳耀訓、柯亞 麵包配果醬 冠軍美味

麵包配果醬，是生活的日常，但當世界冠軍的麵包遇上世界冠軍的果醬時，美味的配方絕對不尋常，這正是陳耀訓與柯亞「麵包好朋友」的強強聯手。

熱門新聞

「為何有女人甘願當小三？」 他回文精闢分析讓網友讚爆

如何用手機APP 預購口罩？ 實測開箱帶你看

吳德榮：北台濕涼 明後天恐有強烈大陸冷氣團

童年回憶撐不到2年！「香雞城中正店」4月19日停業

防疫期間叫外送外賣大增 高醫點出6大NG行為

手頭緊她傳「吃土照」討生活費 暖爸一招秒反擊網笑爆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。