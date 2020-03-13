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《梨泰院》金多美斜垮LOEWE包真時髦 張鈞甯、《愛的迫降》徐智慧是氣質範本
韓劇《愛的迫降》仍有餘溫，劇中徐智慧選搭的LOEWE Gate包款系列，也出現在《浪漫醫生金師傅2》第9集李聖經的穿搭中，而《梨泰院Class》中的金多美，則是將Gate斜背在胸前，時髦帥氣；今年春夏季的Gate推出新款、新色，讓品牌粉絲犯選擇困難症。
徐智慧展現了Gate的雅致氣質，這款手袋結合經典馬鞍造型，具有當代設計感，在2018春夏秀出現，立刻變成LOEWE的熱賣包款，它展現了品牌的縫紉手藝，具有手做的溫暖質感，馬鞍圓邊、打褶皮帶是包款辨識度，全系列包款皆於西班牙馬德里製造。
除了原有的兩款尺寸，後續推出迷你尺寸、手提系列、腰包和小皮件，今年呼應水桶包的流行也上市新作，Gate Bucket材質為小牛皮，內部細節為绒面皮革，內有暗袋，背背帶可拆卸調節，並有手柄可變換多種搭配方式；除了在韓劇中出現，潤娥也曾以藍色款街拍，女星楊丞琳則是選搭腰包款式，Selina任家萱穿長版針織衫搭配Gate包款，在賣場玩開了、相當淘氣，張鈞甯更是以此手袋詮釋出她獨有的書卷氣，展現Gate多變的風格。
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