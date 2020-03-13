去不了日本賞櫻，用櫻花保養吧！FANCL推限定櫻粉包裝

新冠肺炎持續在全球延燒，日本也有許多案例，讓台灣與日本許多航班相繼取消，即使遇到日本櫻花季，這回也無法賞櫻了！但沒關係，賞不了櫻花，也可以用櫻花保養，日本無添加保養品牌FANCL，再度推出2020櫻花限量珍藏版，以旗下銷售最好的MCO速淨卸粧液、淨膚柔滑潔顏粉，打造限定版包裝，感受漫天櫻花的美。

FANCL的MCO速淨卸粧液是日本銷售第一名的卸粧產品，也是日本美妝網站@comse的消費者，評選卸粧產品第一名，能快速卸除眼妝、唇妝與底妝，而且卸妝效率迅速，搭配毛孔角栓潔淨油，採用以油溶油的原理，輕輕一擦，就能卸粧，也避免妝品卡在毛孔中。2020年換上粉紅色包裝，搭配櫻花印花，充滿夢幻浪漫感。