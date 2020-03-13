賽道邊的力與美 HUGO宣布與Formula E延續合作關係
追求速度的各項賽車賽事，始終都在國際運動賽事上擁有極高閱聽群眾。德國男裝品牌HUGO BOSS宣佈將與國際汽車聯盟FIA電動方程式賽車錦標賽（Formula E）繼續合作、延長三個賽季直至2023年完結。
事實上，HUGO BOSS擔任Formula E的官方服裝合作夥伴由來已久，過往在2014、2018年，品牌更兩度為德國足球代表隊量身訂製成套西裝搭配小白鞋，令全世界男性與生活風格愛好者為之驚艷；HUGO BOSS集團執行長Mark Langer也為此表示：除了求變求新與追求完美的理念，兩造結合也象徵一種生活風格的展現，並將繼續強化雙方的合作關係。
同樣鎖定賽車賽事，從2016年開始與Renault F1®一級方程式賽車車隊合作以來，瑞士腕表品牌柏萊士（Bell & Ross）則在今年以「未來的一級方程式賽車」（Formula 1® of the future）為主題，推出第五個聯名系列表款R.S 20系列。該系列以新款雷諾一級方程式賽車R.S.2027 Vision為靈感，原本將於四月巴塞爾鐘表展展出，近日已於國外搶先曝光。
除了以經典對比的黑、黃入色，四款洋溢運動「跑格」的腕表皆具備計時碼表功能並採限量發行。其中最高單價的BR-X1 Tourbillon R.S.20則具備陀飛輪與動力儲存顯示功能。以鈦金屬製成的表殼並採鏤空式表面，讓人猶如近距離欣賞F1一級方程式賽車的輕量化車體，並從機芯中呼應賽車結構的力與美學。手上鍊BR-CAL.283機芯除陀飛輪並具單按鈕計時碼表功能，全球限量20只。
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