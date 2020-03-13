防疫最適合用尼龍包！PRADA推迷你後背款、MIU MIU變形包超方便

最近受到新型冠狀病毒影響，不只在人多的公眾場合、搭乘大眾運輸工具要戴口罩，不少人也會隨身攜帶酒精、濕紙巾以便不時之需，想到就可以消消毒、打理一下個人衛生，這時候擁有多口袋收納功能、又具備一定程度防水特質的包款是最方便不過的了！

PRADA的尼龍系列一直是品牌標誌性的商品，防潑水的特質不易髒又好清理，除了今年主打的Re-Edition尼龍Hobo包、肩背包等款式接連推出多種繽紛可愛的糖果色調之外，品牌最新上市的一款迷你尺寸的尼龍「後背包造形肩背包」也是擁有頗方便的收納功能，前面兩個小口袋設計配上附有三角Logo的翻蓋、可拆式金屬鍊背帶和提帶環，就像是一個精巧俏皮的鎖小版本後背包，但又有著不同於後背包的肩背、斜挎背功能，格外有趣有型，共有紅、黑、粉紅三種顏色。 PRADA新上市的迷你尺寸尼龍「後背包造形肩背包」，前面兩個小口袋設計配上附有三角Logo的翻蓋、可拆式金屬鍊背帶和提帶環，就像是一個精巧俏皮的鎖小版本後背包。記者吳曉涵／攝影

PRADA迷你尺寸尼龍「後背包造形肩背包」。圖／PRADA提供 PRADA迷你尺寸尼龍「後背包造形肩背包」。圖／PRADA提供 PRADA迷你尺寸尼龍「後背包造形肩背包」。圖／PRADA提供 PRADA新上市的迷你尺寸尼龍「後背包造形肩背包」。記者吳曉涵／攝影

而MIU MIU近日也打造了一款新的尼龍後背包，採取像是環保購物袋的收納、變身方式，輕巧又實用。輕薄的尼龍材質製成的後背包以皮革Logo裝飾，肩背帶上也有MIU MIU字樣壓紋，共有紅、黑兩款。當變身成後背包的時候原本的收納外袋就成為內裡的隔層，也很適合放口罩或其他隨身小物。 MIU MIU近日打造了一款新的尼龍後背包，採取像是環保購物袋的收納、變身方式，輕巧又實用。記者吳曉涵／攝影 MIU MIU近日打造了一款新的尼龍後背包，採取像是環保購物袋的收納、變身方式，輕巧又實用。圖／MIU MIU提供 PRADA的尼龍系列防潑水的特質不易髒又好清理，今年主打Re-Edition尼龍Hobo包、肩背包等款式接連推出多種繽紛可愛的糖果色調。36,000元。圖／PRADA提供

Prada Saffiano皮革飾邊藍色尼龍後背包，38,500元。圖／PRADA提供