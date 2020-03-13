聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫最適合用尼龍包！PRADA推迷你後背款、MIU MIU變形包超方便

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
PRADA的尼龍系列一直是品牌標誌性的商品，防潑水的特質不易髒又好清理，MIU MIU近日也推出了新的尼龍後背包。圖／PRADA提供、記者吳曉涵攝影
PRADA的尼龍系列一直是品牌標誌性的商品，防潑水的特質不易髒又好清理，MIU MIU近日也推出了新的尼龍後背包。圖／PRADA提供、記者吳曉涵攝影

最近受到新型冠狀病毒影響，不只在人多的公眾場合、搭乘大眾運輸工具要戴口罩，不少人也會隨身攜帶酒精、濕紙巾以便不時之需，想到就可以消消毒、打理一下個人衛生，這時候擁有多口袋收納功能、又具備一定程度防水特質的包款是最方便不過的了！

PRADA的尼龍系列一直是品牌標誌性的商品，防潑水的特質不易髒又好清理，除了今年主打的Re-Edition尼龍Hobo包、肩背包等款式接連推出多種繽紛可愛的糖果色調之外，品牌最新上市的一款迷你尺寸的尼龍「後背包造形肩背包」也是擁有頗方便的收納功能，前面兩個小口袋設計配上附有三角Logo的翻蓋、可拆式金屬鍊背帶和提帶環，就像是一個精巧俏皮的鎖小版本後背包，但又有著不同於後背包的肩背、斜挎背功能，格外有趣有型，共有紅、黑、粉紅三種顏色。

PRADA新上市的迷你尺寸尼龍「後背包造形肩背包」，前面兩個小口袋設計配上附有三角Logo的翻蓋、可拆式金屬鍊背帶和提帶環，就像是一個精巧俏皮的鎖小版本後背包。記者吳曉涵／攝影
PRADA新上市的迷你尺寸尼龍「後背包造形肩背包」，前面兩個小口袋設計配上附有三角Logo的翻蓋、可拆式金屬鍊背帶和提帶環，就像是一個精巧俏皮的鎖小版本後背包。記者吳曉涵／攝影

PRADA迷你尺寸尼龍「後背包造形肩背包」。圖／PRADA提供
PRADA迷你尺寸尼龍「後背包造形肩背包」。圖／PRADA提供
PRADA迷你尺寸尼龍「後背包造形肩背包」。圖／PRADA提供
PRADA迷你尺寸尼龍「後背包造形肩背包」。圖／PRADA提供
PRADA迷你尺寸尼龍「後背包造形肩背包」。圖／PRADA提供
PRADA迷你尺寸尼龍「後背包造形肩背包」。圖／PRADA提供
PRADA新上市的迷你尺寸尼龍「後背包造形肩背包」。記者吳曉涵／攝影
PRADA新上市的迷你尺寸尼龍「後背包造形肩背包」。記者吳曉涵／攝影

而MIU MIU近日也打造了一款新的尼龍後背包，採取像是環保購物袋的收納、變身方式，輕巧又實用。輕薄的尼龍材質製成的後背包以皮革Logo裝飾，肩背帶上也有MIU MIU字樣壓紋，共有紅、黑兩款。當變身成後背包的時候原本的收納外袋就成為內裡的隔層，也很適合放口罩或其他隨身小物。

MIU MIU近日打造了一款新的尼龍後背包，採取像是環保購物袋的收納、變身方式，輕巧又實用。記者吳曉涵／攝影
MIU MIU近日打造了一款新的尼龍後背包，採取像是環保購物袋的收納、變身方式，輕巧又實用。記者吳曉涵／攝影
MIU MIU近日打造了一款新的尼龍後背包，採取像是環保購物袋的收納、變身方式，輕巧又實用。圖／MIU MIU提供
MIU MIU近日打造了一款新的尼龍後背包，採取像是環保購物袋的收納、變身方式，輕巧又實用。圖／MIU MIU提供
PRADA的尼龍系列防潑水的特質不易髒又好清理，今年主打Re-Edition尼龍Hobo包、肩背包等款式接連推出多種繽紛可愛的糖果色調。36,000元。圖／PRADA提供
PRADA的尼龍系列防潑水的特質不易髒又好清理，今年主打Re-Edition尼龍Hobo包、肩背包等款式接連推出多種繽紛可愛的糖果色調。36,000元。圖／PRADA提供

Prada Saffiano皮革飾邊藍色尼龍後背包，38,500元。圖／PRADA提供
Prada Saffiano皮革飾邊藍色尼龍後背包，38,500元。圖／PRADA提供

PRADA的尼龍系列防潑水的特質不易髒又好清理，今年主打Re-Edition尼龍Hobo包、肩背包等款式接連推出多種繽紛可愛的糖果色調。38,500元。圖／PRADA提供
PRADA的尼龍系列防潑水的特質不易髒又好清理，今年主打Re-Edition尼龍Hobo包、肩背包等款式接連推出多種繽紛可愛的糖果色調。38,500元。圖／PRADA提供

口罩 品牌

延伸閱讀

有趣！遊覽車只載神明不載人 眾神相邀參加防疫法會

避免防疫癱瘓醫院 設167處社區採檢院所

防疫新冠肺炎！杜特蒂宣布：菲律賓首都馬尼拉封城30天

日官員稱防疫勿辦賞櫻宴 就像不讓義大利人擁抱

相關新聞

運動或斯文 高質感時計的藍色面面觀

簡單的設計，越能展現高級感的典範。正因為簡單，如何去蕪存菁、透過細節的微妙差異，除了傳遞高級感，更是各鐘表品牌的形象建立...

防疫最適合用尼龍包！PRADA推迷你後背款、MIU MIU變形包超方便

最近受到新型冠狀病毒影響，不只在人多的公眾場合、搭乘大眾運輸工具要戴口罩，不少人也會隨身攜帶酒精、濕紙巾以便不時之需，想...

陳耀訓、柯亞 麵包配果醬 冠軍美味

麵包配果醬，是生活的日常，但當世界冠軍的麵包遇上世界冠軍的果醬時，美味的配方絕對不尋常，這正是陳耀訓與柯亞「麵包好朋友」的強強聯手。

1萬3千名租戶免出門用餐 台北101攜手大成引進5大餐飲

台北101的租戶達一萬三千租戶，以「垂直社區」為概念規劃的35樓「Sky Park」空間，並攜手大成集團引進「巴黎15」...

蜘蛛女Zendaya和茉莉公主俏皮演寶格麗大片 可愛不嫌多

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）今年初迎來全新一代品牌大使：真人版《阿拉丁》的茉莉公主娜歐蜜史考特（Naomi S...

三宅一生首度進軍中山區 麗晶精品店120坪盛大開幕

三宅一生旗下品牌包括ISSEY MIYAKE、ISSEY MIYAKE MEN和Haat三品牌，首度進軍台北市中山區，在...

創先例！台北文華東方酒店「住一晚送5千」

疫情發燒，星級飯店也打出住宿送消費金的「史上最大優惠」，其中包括台北文華東方酒店，首推「住一晚送5,000」扇粉雙享 及...

New Balance邀潮牌合作拍出熟齡商機 網「真的是連我阿嬤都比你強」

「連我阿嬤都比你強」成真！運動品牌New Balance找來紐約潮牌Aimé Leon Dore合作推出聯名鞋，不只是潮...

Yahoo奇摩拍賣推「0元免運」頻道！萊爾富、7-11、全家超商取貨更方便

超商取貨是許多人網購的首選，Yahoo奇摩拍賣自2月下旬與攜手萊爾富推出平台史上首次不限消費金額、不限次數的零門檻超取免...

環球購物中心再出招 全台百家餐飲「晚上八點後享8折」

疫情持續升溫，百貨業想方設法從環境面、服務面、優惠面著手，Global Mall環球購物中心推出分眾優惠，即日起至5/3...

設計有「缺角」紅到國際！MIT髮品艾瑪絲入圍英國大獎

設計一定要「完美無缺」嗎？那可不一定，台灣髮品艾瑪絲AROMASE近期以「缺角」包裝、搭配盲人點字的巧妙設計，入圍英國美...

口罩實名制2.0 四大超商出招領口罩送咖啡

「口罩實名制2.0」正式上路，民眾線上預購成功後，可選擇到四大超商領取口罩，超商業者也紛紛推出「憑領取單咖啡買一送一」的...

熱門新聞

快訊／名店「阿秋大肥鵝」 台中太平店3月底歇業

口罩實名制2.0一開放就大當機 民眾：比高鐵票難搶

如何用手機APP 預購口罩？ 實測開箱帶你看

油價戰開打！國際油價崩 下周汽油估降3.6元

口罩新制28萬試用人次 僅2萬人次順利點擊預購

童年回憶撐不到2年！「香雞城中正店」4月19日停業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。