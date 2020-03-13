超商推優惠 搶口罩取貨商機

線上預購「口罩實名制2.0」昨（12）日起跑，四大超商競爭「口罩取貨商機」。為了鼓勵消費者指定特定超商取貨，7-ELEVEN和全家、OK超商都推指定咖啡買一送一活動，萊爾富送天然水兌換券。四雄看好疫情帶動宅商機，持續促銷鮮食和民生用品，在疫情期間衝業績。

7-ELEVEN表示，全台5,720台ibon機台對取口罩有便利性，至7-ELEVEN領取口罩可有CITY CAFE「大熱美買一送一」優惠。

因應居家防疫需求，7-ELEVEN趁機推出全新鮮食商品與量販價活動，搶宅食商機。7-ELEVEN將熱食自助區商品冷藏化，熱門商品關東煮、蒸包、茶葉蛋及熱狗等改採冷藏式包裝，24小時隨時加熱即食，關東煮新品更使用碗型包裝，降低食品衛生疑慮風險，上市首周成功帶動相關業績比去年同期成長五成。鮮食改包裝也跟上自煮風潮，民眾購買生鮮產品回家煮，2月以來帶動相關業績成長近六成。

全家便利商店表示，鼓勵消費者預購口罩時選定全家做為取貨店舖，3月26日至4月1日憑FamiPort機台口罩領取單據，有指定咖啡買一送一優惠。

全家表示，近期受疫情影響，多數民眾外出購物機會降低，便利商店因為消費者隨買即走的購物型態，成為此波疫情的低度衝擊區，民生日用品表現亮眼，衛生紙、濕紙巾類今年前兩月業績表現，比去年同期成長超過兩成。袋裝麵、即食調理食品可做為家庭庫存糧食的商品同步熱銷，業績皆成長近一至兩成。

萊爾富也祭出優惠，民眾到全台萊爾富完成口罩領取，可獲得只要6元的「Hi-Life Original天然水600mL」兌換券。OK超商也推出領口罩指定咖啡買一送一之外，當次消費金額加碼送雙倍點數，可換購店內其他熱門商品。