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運動或斯文 高質感時計的藍色面面觀
簡單的設計，越能展現高級感的典範。正因為簡單，如何去蕪存菁、透過細節的微妙差異，除了傳遞高級感，更是各鐘表品牌的形象建立來源。
歐米茄（OMEGA）新款的海馬（Aqua Terra）系列，藍色表面上以橫向的甲板紋搭配闊箭式指針，同時表面六點鐘方向的Co-Axial與Master Chronometer字樣，將同軸擒縱機芯具備大師天文台認證的特性，輕巧顯示於外。尤其內旋式表耳的設計，頗具辨識度。搭配精鋼鍊帶或藍色橡膠帶，並具150米的防水性能，呼應海馬的戶外運動特質。
系出德國的格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）的Senator Excellence腕表，藍色表面以太陽紋處理，散發都會的現代氣息。特色除了四點鐘方向的雙位數「大日期窗（big date）」，十點鐘方向的月相顯示更是重頭戲。旁邊小巧標示了29又1/2的數字，意味這只機芯的月相顯示可精準到以29又1/2為周期，是非一般的精準精密，同時也有德國人的簡約風範。
另外寶珀（Blancpain）的新款Villeret Ultraplate超薄腕表，同樣也使用了古典的藍色為表面，但表面上的柳葉形鏤空指針與略微變形的阿拉伯數字，則散發古典的韻味。有點老派、有點懷舊，畢竟，寶鉑可是從1735年創立至今的品牌。關於古典斯文？寶珀說了算。
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