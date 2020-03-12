每天戴口罩卻狂長痘怎麼辦？ 把握5要點戰勝病毒＋痘痘

近期因為新冠病毒肆虐，全球每個人都繃緊神經，戴口罩是必然的現象。許多人每天從出門上班，到下班都戴著口罩，加上天氣時冷時熱的變化，導致痘痘從臉的側邊開始發展，變成全臉的痘痘問題，該怎麼解決戴口罩長痘痘的危機呢？快掌握以下5個要點，避免長出口罩痘痘來。

要點一、戴口罩時，2件事情儘量避免

想要戴口罩不長痘痘，兩件基本的事情一定要先做到，就是「不要化濃妝」、「不要使用太滋潤或油膩的保養品」，因為戴著口罩，長期呼吸下來，容易讓毛孔塞住，如果妝太濃或保養太油，其實會更刺激皮膚，痘痘就會冒出來了。

要點二、讓肌膚有呼吸的機會

肌膚是需要呼吸透氣的，防疫期間，建議在戴口罩期間，每20～30分鐘，要讓臉上肌膚透透氣，因為口罩是蓋著口鼻的位置，呼吸時，會有水氣凝結在口罩內，感受不是那麼透氣舒服，可能會讓臉部的油分泌更多。

要點三、口罩的交界處做好保濕

最常長痘痘的地方，其實就是皮膚與口罩的交界處，因為會長期摩擦，加上天天悶住，因此可以針對肌膚狀況做好保濕工作，如使用凡士林滋潤，但要注意不是全臉擦，而是在交界處。

要點四、適當時間的清潔

洗臉時，很多人會因為戴了一整天口罩，覺得臉上的油膩感、粗糙感很重，會拉長時間、過度清潔皮膚，長久下來，會讓肌膚失去保護屏障，對於外在環境的細菌抵抗能力就相對下降許多，反而容易長痘痘，過度清潔油脂，反而會讓出油的量更為嚴重。

建議較為溫和的清潔產品，也不要用太熱的水洗臉，才能讓肌膚的健康程度一天比一天茁壯。

要點五、作息正常，多喝水很重要

其實要保持肌膚的保濕平衡，保養固然重要，但其實大家時常忽略作息、飲食，也可能影響肌膚狀態。正常作息，才不會讓肌膚有暗沉、失去膠原蛋白彈性的可能。飲食方面，多喝水補充水分、多吃蔬菜水果，才能讓肌膚維持著健康平衡。