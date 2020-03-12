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1萬3千名租戶免出門用餐 台北101攜手大成引進5大餐飲
台北101的租戶達一萬三千租戶，以「垂直社區」為概念規劃的35樓「Sky Park」空間，並攜手大成集團引進「巴黎15」、「檀島咖啡」、「中一排骨」、「勝博殿」及熟食專賣店「吉福雞舖」等五家餐飲品牌，讓租戶可以就近解決用餐需求，剛好適逢疫情，也降低租戶外出用餐的風險。
台北101去年獲美國「世界高層建築與都市人居學會」（CTBUH）頒贈「全球50最具影響力高層建築」殊榮外，作為全球綠能建築最高分的「LEED 4.0白金級」高樓，特別專為台北101租戶打造永續概念空間「Sky Park 」，結合餐食、生活服務、共享空間以及環境永續實踐，推廣使用非拋棄式餐具的綠色辦公大樓，同時也是全國首棟禁用一次性餐具高樓。
台北101指出，防疫期間，凡是要進入台北101大樓的租戶都需要先經過體溫量測，因此午餐時選擇留在大樓內用餐，剛好可以避免與外界人潮接觸，邊吃飯還可眺望信義商圈群樓，開幕以來頗受租戶歡迎。
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