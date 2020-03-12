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蜘蛛女Zendaya和茉莉公主俏皮演寶格麗大片 可愛不嫌多

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
茉莉公主娜歐蜜史考特、蜘蛛女Zendaya與超模莉莉奧德里奇合體演出寶格麗全新形象大片。圖／寶格麗提供
茉莉公主娜歐蜜史考特、蜘蛛女Zendaya與超模莉莉奧德里奇合體演出寶格麗全新形象大片。圖／寶格麗提供

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）今年初迎來全新一代品牌大使：真人版《阿拉丁》的茉莉公主娜歐蜜史考特（Naomi Scott）、最新《蜘蛛人》女主角辛蒂亞（Zendaya），更邀來兩位風格迥異的新生代個性女孩加入超模莉莉奧德里奇（Lily Aldridge）的行列，共同演繹品牌最新形象廣告「MAI TROPPO」，義大利文意為永遠不嫌多，宣揚盡情享受生命豐盛美好的品牌理念。

這次在瑞典導演兼攝影師Johan Renck的鏡頭下，除了回到品牌發源地羅馬拍攝這座永恆之城，還捕捉了Tivoli及Frascati等小鎮著名的古蹟美景，而廣告劇情則是在讓莉莉奧德里奇、娜歐蜜史考特和辛蒂亞盛裝生活，以鮮豔的服裝搭配「彩寶之王」色彩絢爛的全系列珠寶，在嚴肅的日常生活氛圍中流露俏皮的一面，毫無忌憚地享受生命中最豐盛的各種美好。

超模Lily Aldridge撞色搭配彩色寶石與服裝，宣揚寶格麗「永遠不嫌多」。圖／寶格麗提供
超模Lily Aldridge撞色搭配彩色寶石與服裝，宣揚寶格麗「永遠不嫌多」。圖／寶格麗提供
以茉莉公主走紅的娜歐蜜史考特演出寶格麗全新形象大片。圖／寶格麗提供
以茉莉公主走紅的娜歐蜜史考特演出寶格麗全新形象大片。圖／寶格麗提供
新生代女星Zendaya演出寶格麗全新形象大片。圖／寶格麗提供
新生代女星Zendaya演出寶格麗全新形象大片。圖／寶格麗提供
以茉莉公主走紅的娜歐蜜史考特演出寶格麗全新形象大片。圖／寶格麗提供
以茉莉公主走紅的娜歐蜜史考特演出寶格麗全新形象大片。圖／寶格麗提供
新生代女星Zendaya演出寶格麗全新形象大片。圖／寶格麗提供
新生代女星Zendaya演出寶格麗全新形象大片。圖／寶格麗提供

品牌 義大利 廣告

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