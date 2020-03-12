聽新聞
test
0:00 / 0:00
三宅一生首度進軍中山區 麗晶精品店120坪盛大開幕
三宅一生旗下品牌包括ISSEY MIYAKE、ISSEY MIYAKE MEN和Haat三品牌，首度進軍台北市中山區，在麗晶精品REGENT TAIPEI開設占地共近120坪的3個嶄新專門店，即將於3月17日正式開幕，並推出多款獨賣新品；為慶祝開幕，同步於B2樓層設有Air特殊展覽，至4月14日期間都可以透過展出，了解女裝設計師近藤悟史（Satoshi Kondo）的全新作品。
ISSEY MIYAKE、ISSEY MIYAKE MEN始終以服裝回歸線和布料的本身為初衷，以此探究新素材和原創技術的開發。近38坪的ISSEY MIYAKE店鋪，有別於以往的潔白昶亮，改以清新幽微的極淺灰綠色調打造，並且運用紙灰粉刷（Stucco）塗料技法，帶來粗獷、質樸的牆面設計，當季嶄新的Air系列以空氣感的輕盈帶來連衣褲、裙裝等嶄新單品，表現春夏季的輕快；以「睡夢中在天空下相互擁抱的人們」作為發想的女裝印花，也是當季點睛新品。
保留建築物管線的ISSEY MIYAKE MEN，以裸露管線呼應男裝的機能感，40坪空間以極簡的黑、白色系打造，由日本MOMENT DESIGN的空間設計師Keiichi Sato操刀；春夏季靈感源於花卉，賦予男裝更多色彩，「春綻」襯衫則有全球獨家30件的色彩拼接。而39坪的HaaT店鋪牆面，則是以極清淡的粉色珪藻土「大工」技法為主，自然紋理的呈現，呼應HaaT品牌布料的特殊絲線紋理，為慶賀開幕，推出全台獨家的「銀河緹花」系列，透過律動中變化的紗線色彩，創造出布料的光澤效果。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言