三宅一生首度進軍中山區 麗晶精品店120坪盛大開幕

三宅一生旗下品牌包括ISSEY MIYAKE、ISSEY MIYAKE MEN和Haat三品牌，首度進軍台北市中山區，在麗晶精品REGENT TAIPEI開設占地共近120坪的3個嶄新專門店，即將於3月17日正式開幕，並推出多款獨賣新品；為慶祝開幕，同步於B2樓層設有Air特殊展覽，至4月14日期間都可以透過展出，了解女裝設計師近藤悟史（Satoshi Kondo）的全新作品。

ISSEY MIYAKE、ISSEY MIYAKE MEN始終以服裝回歸線和布料的本身為初衷，以此探究新素材和原創技術的開發。近38坪的ISSEY MIYAKE店鋪，有別於以往的潔白昶亮，改以清新幽微的極淺灰綠色調打造，並且運用紙灰粉刷（Stucco）塗料技法，帶來粗獷、質樸的牆面設計，當季嶄新的Air系列以空氣感的輕盈帶來連衣褲、裙裝等嶄新單品，表現春夏季的輕快；以「睡夢中在天空下相互擁抱的人們」作為發想的女裝印花，也是當季點睛新品。