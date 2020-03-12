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三宅一生首度進軍中山區 麗晶精品店120坪盛大開幕

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
一改以往的亮白，ISSEY MIYAKE運用清新幽微的極淺灰綠色調打造雅致空間。圖／ISSEY MIYAKE提供
一改以往的亮白，ISSEY MIYAKE運用清新幽微的極淺灰綠色調打造雅致空間。圖／ISSEY MIYAKE提供

三宅一生旗下品牌包括ISSEY MIYAKE、ISSEY MIYAKE MEN和Haat三品牌，首度進軍台北市中山區，在麗晶精品REGENT TAIPEI開設占地共近120坪的3個嶄新專門店，即將於3月17日正式開幕，並推出多款獨賣新品；為慶祝開幕，同步於B2樓層設有Air特殊展覽，至4月14日期間都可以透過展出，了解女裝設計師近藤悟史（Satoshi Kondo）的全新作品。

ISSEY MIYAKE、ISSEY MIYAKE MEN始終以服裝回歸線和布料的本身為初衷，以此探究新素材和原創技術的開發。近38坪的ISSEY MIYAKE店鋪，有別於以往的潔白昶亮，改以清新幽微的極淺灰綠色調打造，並且運用紙灰粉刷（Stucco）塗料技法，帶來粗獷、質樸的牆面設計，當季嶄新的Air系列以空氣感的輕盈帶來連衣褲、裙裝等嶄新單品，表現春夏季的輕快；以「睡夢中在天空下相互擁抱的人們」作為發想的女裝印花，也是當季點睛新品。

保留建築物管線的ISSEY MIYAKE MEN，以裸露管線呼應男裝的機能感，40坪空間以極簡的黑、白色系打造，由日本MOMENT DESIGN的空間設計師Keiichi Sato操刀；春夏季靈感源於花卉，賦予男裝更多色彩，「春綻」襯衫則有全球獨家30件的色彩拼接。而39坪的HaaT店鋪牆面，則是以極清淡的粉色珪藻土「大工」技法為主，自然紋理的呈現，呼應HaaT品牌布料的特殊絲線紋理，為慶賀開幕，推出全台獨家的「銀河緹花」系列，透過律動中變化的紗線色彩，創造出布料的光澤效果。

HaaT牆面以極清淡的粉色珪藻土「大工」技法為主，打造舒適購物空間。圖／ISSEY MIYAKE提供
HaaT牆面以極清淡的粉色珪藻土「大工」技法為主，打造舒適購物空間。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE的AIR女裝系列展覽將展至4月14日止。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE的AIR女裝系列展覽將展至4月14日止。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE MEN保留建築物管線，呼應男裝的機能性設計。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE MEN保留建築物管線，呼應男裝的機能性設計。圖／ISSEY MIYAKE提供
全台獨家．麗晶開幕獨售的HaaT銀河緹花無袖背心洋裝32,800元、銀河緹花長袖上衣25,300元。記者徐兆玄／攝影
全台獨家．麗晶開幕獨售的HaaT銀河緹花無袖背心洋裝32,800元、銀河緹花長袖上衣25,300元。記者徐兆玄／攝影
一改以往的亮白，ISSEY MIYAKE運用清新幽微的極淺灰綠色調打造雅致空間。圖／ISSEY MIYAKE提供
一改以往的亮白，ISSEY MIYAKE運用清新幽微的極淺灰綠色調打造雅致空間。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE女裝展現繽紛清亮的色彩。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE女裝展現繽紛清亮的色彩。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE的AIR女裝系列展覽將展至4月14日止。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE的AIR女裝系列展覽將展至4月14日止。圖／ISSEY MIYAKE提供
全台獨家．麗晶開幕獨售ISSEY MIYAKE風動Air飄拂連身褲，售價81,800元 。記者徐兆玄／攝影
全台獨家．麗晶開幕獨售ISSEY MIYAKE風動Air飄拂連身褲，售價81,800元 。記者徐兆玄／攝影
ISSEY MIYAKE「睡夢中在天空下相互擁抱的人們」印花系列女裝，以及（右）全台獨售的春綻襯衫25,300元，都在麗晶精品開賣。記者徐兆玄／攝影
ISSEY MIYAKE「睡夢中在天空下相互擁抱的人們」印花系列女裝，以及（右）全台獨售的春綻襯衫25,300元，都在麗晶精品開賣。記者徐兆玄／攝影
ISSEY MIYAKE MEN全球獨家全球限定色．麗晶開幕獨售縐褶T，售價14,300元。記者徐兆玄／攝影
ISSEY MIYAKE MEN全球獨家全球限定色．麗晶開幕獨售縐褶T，售價14,300元。記者徐兆玄／攝影

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