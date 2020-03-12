創先例！台北文華東方酒店「住一晚送5千」

疫情發燒，星級飯店也打出住宿送消費金的「史上最大優惠」，其中包括台北文華東方酒店，首推「住一晚送5,000」扇粉雙享 及「食尚之旅」住房專案；台北萬豪酒店也打出「消費滿5千送5千」優惠。

擁有酒店界「奧斯卡」之稱的《富比士旅遊指南》 (Forbes Travel Guide) 於日前公布第62屆「富比士旅遊指南評鑑大獎」，在全球眾多五星級酒店當中，台北文華東方酒店持續蟬連獲頒《富比士旅遊指南》五星最高殊榮，成為全台灣第一且唯一連續4年榮獲富比士五星大獎之酒店。

慶祝榮獲大獎，台北文華東方酒店針對國旅市場推出兩項超值住房專案，「住一晚送5,000」可享每房每晚最優惠價9,000元起入住，並獲得5,000元住房抵用券；「食尚之旅」一泊二食超值住房專案9,300元起 (原價超過22,000元)，自即起至8月31日。