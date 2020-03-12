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New Balance邀潮牌合作拍出熟齡商機 網「真的是連我阿嬤都比你強」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
New Balance找來紐約潮牌Aimé Leon Dore合作推出聯名鞋，形象廣告也找來熟齡模特兒拍攝，掀起討論熱潮。圖／摘自instagram
New Balance找來紐約潮牌Aimé Leon Dore合作推出聯名鞋，形象廣告也找來熟齡模特兒拍攝，掀起討論熱潮。圖／摘自instagram

New Balance找來紐約潮牌Aimé Leon Dore合作推出聯名鞋，形象廣告也找來熟齡模特兒拍攝，掀起討論熱潮。圖／摘自instagram
New Balance找來紐約潮牌Aimé Leon Dore合作推出聯名鞋，形象廣告也找來熟齡模特兒拍攝，掀起討論熱潮。圖／摘自instagram

「連我阿嬤都比你強」成真！運動品牌New Balance找來紐約潮牌Aimé Leon Dore合作推出聯名鞋，不只是潮鞋吸睛，形象廣告也找來熟齡模特兒拍攝，掀起討論熱潮。此外，Reebok和高級時尚品牌Maison Margiela的合作鞋款，也確定在今年秋天上市，消息一出鐵粉莫不引頸期盼。

跨界合作已是目前時尚、運動品牌的顯學，因此每季都有大大小小的聯名款推出，要如何從這「紅海」中突圍，仍是要靠出人意表的視覺效果和概念。New Balance與潮牌Aimé Leon Dore聯手，以品牌經典的827鞋款為基礎，在白色為底的鞋身上，裝飾了黃、紅、藍與綠，打造三雙復古配色，格外具備時代氛圍。不僅如此，設計師Teddy Santis為了向New Balance的傳統致敬，所以形象廣告捨棄的常見的帥哥美女模特兒，找來兩位貨真價實的「老人家」擔綱模特兒，甫曝光就掀起討論，甚至有網友表示「真的是連我阿嬤都比你強！」

New Balance找來紐約潮牌Aimé Leon Dore合作推出聯名鞋。圖／摘自instagram
New Balance找來紐約潮牌Aimé Leon Dore合作推出聯名鞋。圖／摘自instagram

另外，日前落幕的巴黎時裝周，由John Galliano操刀的Maison Margiela依舊以前衛設計獲得滿堂采，不過潮鞋粉絲、時尚迷們更關注的則是與Reebok的聯名鞋款。因為這系列一次結合了雙品牌經典鞋款的特色，把Maison Margiela的招牌分趾鞋，與Reebok旗下最著名的Pump Fury重新解構後融為一體。從曝光的細節照來看，除了紅、黃配色之外，還會推出純白、純黑的設計，一次滿足不同品牌愛好者的心頭好。Maison Margiela鐵粉更是激動，畢竟這是代表了品牌最精華的設計過往，以新的型態重現。

高級時尚品牌Maison Margiela與Reebok聯名合作的鞋款，結合了雙品牌經典設計細節特色。圖／摘自instagram
高級時尚品牌Maison Margiela與Reebok聯名合作的鞋款，結合了雙品牌經典設計細節特色。圖／摘自instagram

高級時尚品牌Maison Margiela與Reebok聯名合作的鞋款，將在今年秋天上市。圖／摘自instagram
高級時尚品牌Maison Margiela與Reebok聯名合作的鞋款，將在今年秋天上市。圖／摘自instagram

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