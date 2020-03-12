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Yahoo奇摩拍賣推「0元免運」頻道！萊爾富、7-11、全家超商取貨更方便
超商取貨是許多人網購的首選，Yahoo奇摩拍賣自2月下旬與攜手萊爾富推出平台史上首次不限消費金額、不限次數的零門檻超取免運好康，吸引超過兩萬名賣家加入，並帶動新進賣家單月成長近5成，萊爾富免運商品數也攀升至近200萬；現在再推全新的「0元免運」頻道，集結萊爾富、7－ELEVEN、全家便利商店等3大超商取貨，專區內的流行女裝、潮鞋、防疫相關商品都可享免運。
根據Yahoo奇摩拍賣統計本次「0元免運」活動的熱銷小物TOP 5排行榜，防疫相關的口罩套、口罩墊片穩居冠軍，第二名為換季保養所需的保濕精華液，另外像是香氛洗衣膠囊、手機螢幕保護貼、低卡蒟蒻麵都上榜。
為了強化買賣雙方溝通，Yahoo奇摩拍賣推出免費試用的「粉絲通」，可一對多訊息群發，協助賣家主動經營粉絲，還能無縫整合推播「折扣碼」，目前使用粉絲通的不重複賣家數成長1.7倍。
瞄準早春流行商機，Yahoo奇摩拍賣推出「姊無所畏，裝你自己」活動，流行女裝配件最低下殺3折起，搭配萊爾富超取可享0元免運優惠，刷指定信用卡最高送3,000元刷卡金；3月22日前透過萊爾富、7－ELEVEN、全家便利商店取貨還有機會再抽iPhone 11。
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