環球購物中心再出招 全台百家餐飲「晚上八點後享8折」

疫情持續升溫，百貨業想方設法從環境面、服務面、優惠面著手，Global Mall環球購物中心推出分眾優惠，即日起至5/31針對晚食族祭出「八點8折」，匯集全台七店共近百家餐飲，晚上八點後消費，即可享特定品項8折或加菜優惠，從廣受歡迎的日式拉麵、飽足飯食、異國料理、火鍋到烘焙都有。

環球購物中心聯合七大拉麵品牌推出晚上八點後8折優惠，受疫情影響，就算現在民眾紛紛取消飛日本，讓拉麵控也能在國內解饞。「錦拉麵」在板橋車站、南港車站及桃園A8推出招牌餐點「雞骨香醇清湯醬油拉麵」，原價200元，5/31前晚上八點後都能享8折。鮮少推出優惠的板橋車站「樂麵屋」推出「雞肉番茄黑胡椒拉麵」原價240元，4/12前晚上八點後第二碗8折。

「一幻拉麵×胡同居酒屋」推出「原味鮮蝦鹽味拉麵」原價250元，5/31前晚上八點後第二碗6折。新左營車站的「麵屋武藏」推出「武士單人套餐」原價400元，八點後優惠價320元。新北中和「十劍拉麵」、林口A9「麵屋武鐵」、屏東市「拉麵太鼓」皆推出八點後過限定品項優惠8折起。

另外，還包括祥富水產二代店、22:02火鍋。樂活、成真咖啡、泰昌餅家、好滴咖啡、朱記餡餅粥、路易莎咖啡、上城糕餅小舖、米哥烘培坊、路易莎咖啡、邁泉豬排小邁店等眾多美食餐飲，都有推出晚上八點過後享8折優惠。