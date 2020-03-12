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設計有「缺角」紅到國際！MIT髮品艾瑪絲入圍英國大獎
設計一定要「完美無缺」嗎？那可不一定，台灣髮品艾瑪絲AROMASE近期以「缺角」包裝、搭配盲人點字的巧妙設計，入圍英國美妝奧斯卡獎Pure Beauty Global Awards的新獎項「最佳多元包容髮品」，該設計希望讓大家關注到「看不見的缺角守護」，從設計上考量各種不同群體的需求，打造出友善無礙的消費體驗。
艾瑪絲著重在頭皮護理與髮品，因為發現許多人會忽略看不見，但卻常常存在的頭皮護理意識，在2017年起，就推出「缺角」設計的髮品包裝，希望透過缺角喚醒大家的意識，另外也加入盲人點字的設計功能，讓看不見的需求也能被想到。科實業創辦人陳俊偉表示，這樣的設計，希望能讓視障朋友了解產品，讓他們的需求被重視，接納多元包容感受。
艾瑪絲的最熱賣商品5α捷利爾頭皮淨化液，接連獲得有全球美妝奧斯卡獎美譽的英國Pure Beauty Global Awards「最佳髮類護理新品」、「品牌創新-最佳設計&包裝」決賽入圍肯定。
這回再以強健豐盈洗髮精盲人點字設計，入圍英國美妝奧斯卡獎2020 Pure Beauty Global Awards年度深具意義與注目的新獎項「最佳多元包容髮品獎（New Best Inclusive Hair Product）」，此獎是頒給全球最具族群包容意義的產品，艾瑪絲成為今年台灣唯一入圍此獎項的品牌。
除了包裝上的友善，艾瑪絲去年包場贊助電影「盲人律師」，以公益讓更多人看見弱勢者真正的需要，並與愛盲基金會合作，到愛盲學院舉辦頭皮照顧講座、免費頭皮檢測，將產品與「愛盲義購網」合作，協助更多身障者獲得就業機會。
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