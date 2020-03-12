周厚安、Angelina人生第一個白色情人節 獻給HUBLOT

適逢白色情人節將至，以跨界融合、科技材質出名的製表品牌宇舶表（HUBLOT），今（3月12）日請來周華健之子周厚安與模特兒Angelina共同演繹全新世代的中性時尚風。以Big Bang Unico系列在全球引領大表徑風潮的宇舶表，原本為較為正式西裝場合推出的42毫米表款，自推出以來大受潮流男女歡迎，開啟了中性時尚新時代。搭載第二代Unico 42毫米機芯的表款，混搭鈦金屬、科技陶瓷、獨家皇金、magic gold、及藍寶石水晶玻璃等共不同材質表殼，或鑲鑽、或彩虹寶石表圈，成為30-40歲世代消費者的最愛。

個子高的Angelina表示，雖然自己骨架小，但一直很習慣配戴男表，Big Bang Unico系列的運動感也很合她的穿搭風格。而周厚安因為手腕細，曾經想配戴爸爸的腕表但太大，42毫米的尺寸覺得較剛好。巧的是洋派的兩人從未沒過過源自日本的白色情人節，這次為品牌活動首次見面才知道白色情人節的習俗，周厚安還透露自己曾經寫詩傳情但被默默放空的悲傷往事，但他交女朋友都會帶給爸爸看。曾與明星傳緋聞的Angelina則笑說談戀愛還是低調好。

HUBLOT Big Bang Unico系列42毫米的腕表，搭載的都是品牌於2018年發表的第二代Unico計時碼表機芯HUB1280。比起第一代的Unico HUB 1242更纖薄、但動力儲能依然維持72小時，而且日期調校不受安全機制限制。不論45或42毫米的尺寸，全系列都配有快拆表帶系統，備有不同色彩的橡膠、鱷魚皮革等材質可選，約15,100元起。