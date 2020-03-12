京站主題餐廳四人同行一人免費 美食街點餐第二份半價
受新冠肺炎疫情影響，餐飲業直接受影響，許多聚餐活動選擇延期，或規模縮小改為小聚餐，京站祭出主題餐廳、美食街餐飲優惠，希望吸引消費者回流，與餐飲業者攜手度過疫情難關。
京站時尚廣場主打「小聚餐回饋」，從3/12至5/10，四人同行至Mo-Mo-Paradise、饗食天堂、開飯、金色三麥、Little spoon、BELLINI Pasta Pasta、京都勝牛、N.Y.Bagels Café等主題餐廳用餐即送一道主餐或一人免費兌換券，到美食街餐廳點餐即享第二份半價優惠券。
像是Mo-Mo-Paradise贈送「同行優惠券」一張(價值409至529元)限下次消費使用；響食天堂3/31前一人出示iEAT會員卡畫面，享平日不限餐期兩人同行8折優惠、四人同行一人免費（假日不限餐期）、四人同行享88折優惠。Little spoon消費四份個人套餐，其中一套由小湯匙招待。
另外，在B3美食街、伴手禮區消費餐點，可獲得指定品項第二件半價優惠券。同時3/12至4/1，Q卡友持單筆消費滿2,500元京站發票，還有機會抽中日勝生加賀屋平日雙人住宿、自然圈農場平日露營體驗(6人)、嘉義觀止平日四人住宿券等最高價值25,000元的住宿券。
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