口罩實名制2.0上路！7-11、全家便利商店、OKmart領口罩「指定咖啡買1送1」

「口罩實名制2.0」今天（3月12日）開放預約，7－ELEVEN、全家便利商店除了配合政府政策與作業，還祭出領取口罩可享指定咖啡買1送1的優惠，讓大家領口罩也能享受小確幸。

7－ELEVEN全台門市共有5,720台ibon機台，即日起至3月18日於eMask口罩預購系統預購並選擇到7－ELEVEN領取口罩，成功預購且完成付款，於3月26日至4月1日至登記取貨門市使用ibon機台輸入購買序號及預購人身分證末4碼，確認相關資料後列印取貨單（小白單），就可至櫃台領取口罩並享有CITY CAFE大杯熱美式咖啡買1送1，每筆交易限領一次。

此外，7－ELEVEN將關東煮、蒸包、茶葉蛋、熱狗等變成冷藏式包裝，24小時隨時加熱即食，像是關東煮新品特別使用碗型包裝，不僅吃起來更便利，也將食品衛生疑慮風險降到最低，上市首周已成功帶動相關業績較去年同期成長5成；即日起更引進量販規格、整箱商品，包含袋裝泡麵、米、雞蛋、素食罐頭、瓶裝水及量販店規格的洗髮精、沐浴乳等家用品，以優惠價格方便大眾就近採買。

如果是選擇至全家便利商店領取口罩，成功預購者且完成付款作業後，3月26日至4月1日至選定的全家便利商店門市透過FamiPort機台的口罩領取專區輸入購買序號、身分證末4碼，列印領取單據至櫃台領取即可，憑FamiPort機台口罩領取單據還可享Let’s café 中杯熱拿鐵買1送1。

近年日本吹起一股盒裝配菜風，全家便利商店主打多樣食材搭配多種料理方式，即日起陸續推出6款媽媽煮藝盒裝配菜系列，首波開賣的包括溏心蛋洋芋沙拉、義式奶油馬鈴薯、日式漢堡排、鐵板烤豆腐等，第二波將於3月18日推出鮪魚洋芋沙拉、江浙烤麩。