網路人氣漫畫家黃色書刊 首次與drippp滴牌聯名合作

聯合數位文創旗下網路人氣漫畫家黃色書刊，日前與台灣drippp滴牌衛生套合作，聯名推出新品，勇者國的明星「巨星勇者」一躍登上外盒包裝，採用超華麗的印刷加工技術，與眾不同的包裝，為你帶來全新體驗。隨貨附贈黃色書刊特別繪製的漫畫作品「健康教育第14章」，值得粉絲購買珍藏。

圖／聯合數位文創提供。

品牌聯名再一波！黃色書刊再次與全台最大插畫角色商城‎Fandora合作，推出全新冬裝，漫畫「勇者系列」人氣角色，再次登上T恤，採用100%天然美國棉，舒適柔軟，低調又不失時尚，百搭設計隨意搭配都能穿出自我風格。

圖／LINE WEBTOON