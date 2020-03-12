網路人氣漫畫家黃色書刊 首次與drippp滴牌聯名合作
聯合數位文創旗下網路人氣漫畫家黃色書刊，日前與台灣drippp滴牌衛生套合作，聯名推出新品，勇者國的明星「巨星勇者」一躍登上外盒包裝，採用超華麗的印刷加工技術，與眾不同的包裝，為你帶來全新體驗。隨貨附贈黃色書刊特別繪製的漫畫作品「健康教育第14章」，值得粉絲購買珍藏。
品牌聯名再一波！黃色書刊再次與全台最大插畫角色商城Fandora合作，推出全新冬裝，漫畫「勇者系列」人氣角色，再次登上T恤，採用100%天然美國棉，舒適柔軟，低調又不失時尚，百搭設計隨意搭配都能穿出自我風格。
廣受年輕族群喜愛的黃色書刊，詼諧幽默的美式風格，吸引眾多粉絲追蹤，知名網路漫畫作品《勇者系列》，成為台灣原創漫畫長期連載中的熱門作品，近期黃色書刊也正式宣佈，經典作品《Ｗ》將於LINE WEBTOON上再次連載，喜愛黃色書刊的粉絲千萬不要錯過，更多最新消息請上「黃色書刊」Facebook粉絲專頁。
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