義大利醫療體系崩潰邊緣 GUCCI總裁個人捐十萬歐元
COVID-19新型冠狀病毒歐美疫情越演越烈，尤其義大利確診案例更是猛爆性增加，日前我們才看到全球知名的義大利時尚KOL Chiara Ferragni攜手音樂人老公Fedez帶頭捐出10萬歐元並發起網路募捐活動，現在GUCCI CEO Marco Bizzarri個人也宣布捐出10萬歐元，一起為家鄉盡一份心力。
目前義大利的醫療體系狀況極度不樂觀，Chiara Ferragni也在IG發文指出「已經到了要抉擇放棄老年病患的時刻。」Marco Bizzarri個人名義捐出的10萬歐元主要提供疫情最為嚴重的義大利北部艾米利亞羅馬涅區的醫院使用。據WWD報導，本身來自艾米利亞羅馬涅區的Marco Bizzarri表示，「我們的醫療系統在這些時間里以極大的奉獻精神和英勇精神與COVID-19緊急狀態作鬥爭，值得我們所有人的感謝和支持。」前幾日Giorgio Armani也捐出125萬歐元給米蘭和羅馬的幾間醫院，並用於支持義大利人民保護署。
而率先捐款的Chiara Ferragni所發起的網路募捐，也已經獲得超過340萬歐元，約新台幣一億一千五百九十多萬元的善款，成效相當可觀。
目前義大利確診數已經破萬，死亡人數827人，因此政府除了施行封城管制之外，更明令關閉全國所有生活必需品、藥房之外的商店至3月25日，預計對當地消費狀況也會有非常重大的影響。身為時尚重鎮，擁有GUCCI、BOTTEGA VENETA、Giorgio Armani、FENDI、VERSACE、PRADA、Salvatore Ferragamo等品牌的義大利，在這波疫情的威脅下勢必會度過一個很艱困的時光，而KPMG更以SARS當初市場狀況評估，預料新型冠狀病毒對精品市場業績帶來1.5%到2.5%的衰退影響。
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