可愛指數破表！85℃兒童節蛋糕推三角龍、霸王龍款
新冠肺炎在全球蔓延，為降低感染風險，許多人減少外出，盡量避免外食，但生日大餐可以不吃，生日蛋糕可不能省，倒數不到一個月就是兒童節，美食-KY（2723）85℃推五款超萌系列蛋糕，搶攻兒童節商機，有小朋友最愛的霸王龍、三角龍、松鼠和老鼠，還有愛組裝積木的積器人蛋糕，3月12日至4月5日兒童節指定蛋糕搭配飲料套餐，可享88折優惠。
三角龍款為黃色圓潤可愛的三角龍在草地上翻滾玩耍，是香草戚風蛋糕搭配草莓乳酪慕斯與草莓餡，兼顧味覺與視覺雙重饗宴，另外，老鼠愛乳酪款是最愛乳酪的小老鼠，跳到乳酪蛋糕上，可愛的老鼠造型巧克力，搭配香濃綿密的乳酪蛋糕，既可愛又美味。
金沙松鼠款是巧克力蛋糕，杏仁顆粒與巧克力淋面，包覆扎實濃厚蛋糕，內餡夾心香濃流心巧克力餡，積器人是小朋友最愛玩的積木和機器人，全部結合在這顆創意造型蛋糕上，蛋糕體使用香草戚風蛋糕為基底，搭配草莓慕斯和草莓餡，夾心Q彈的牛奶布蕾。霸王龍款蛋糕搭配草莓讓整體造型豐富有趣，蛋糕體使用香草巧克力慕斯加上沙哈蛋糕，口感豐富多層次，充滿了童趣氛圍。
85℃表示，五款兒童節蛋糕從今日起，即可到全台門市選購，如果不想出門，可以使用85 Cafe APP點餐外送；3月12日到4月5日，85℃加碼推出家庭套餐和兒童套餐可享88折，凡購買兒童節指定六吋蛋糕任一款（機器人/霸王龍），加55元以上飲料任選四杯，或兒童節指定切片蛋糕任選兩片（三角龍/老鼠愛乳酪/金沙松鼠），加55元以上飲料任選兩杯，可以打88折，兒童節主題套餐優惠活動僅限現場購買，外送則無此優惠。
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