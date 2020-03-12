可愛指數破表！85℃兒童節蛋糕推三角龍、霸王龍款

新冠肺炎在全球蔓延，為降低感染風險，許多人減少外出，盡量避免外食，但生日大餐可以不吃，生日蛋糕可不能省，倒數不到一個月就是兒童節，美食-KY（2723）85℃推五款超萌系列蛋糕，搶攻兒童節商機，有小朋友最愛的霸王龍、三角龍、松鼠和老鼠，還有愛組裝積木的積器人蛋糕，3月12日至4月5日兒童節指定蛋糕搭配飲料套餐，可享88折優惠。

三角龍款為黃色圓潤可愛的三角龍在草地上翻滾玩耍，是香草戚風蛋糕搭配草莓乳酪慕斯與草莓餡，兼顧味覺與視覺雙重饗宴，另外，老鼠愛乳酪款是最愛乳酪的小老鼠，跳到乳酪蛋糕上，可愛的老鼠造型巧克力，搭配香濃綿密的乳酪蛋糕，既可愛又美味。

金沙松鼠款是巧克力蛋糕，杏仁顆粒與巧克力淋面，包覆扎實濃厚蛋糕，內餡夾心香濃流心巧克力餡，積器人是小朋友最愛玩的積木和機器人，全部結合在這顆創意造型蛋糕上，蛋糕體使用香草戚風蛋糕為基底，搭配草莓慕斯和草莓餡，夾心Q彈的牛奶布蕾。霸王龍款蛋糕搭配草莓讓整體造型豐富有趣，蛋糕體使用香草巧克力慕斯加上沙哈蛋糕，口感豐富多層次，充滿了童趣氛圍。