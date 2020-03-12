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不畏景氣、疫情衝擊 H&M開進東區 全新概念店初夏登場
確定了！平價時尚品牌H&M不畏景氣冷、疫情衝擊，將取代Forever 21進駐台北東區，打造第一間環保概念店，與UNIQLO、ZARA正面交手。
繼日前宣布要在台南開出全新大店之後後，平價時尚品牌H&M再度證實要進駐台北東區，落腳先前因經營不善撤台的Forever 21店面，以全新概念打造，將成為台北第一間擁有新店裝的據點。不過，由於東區商圈沒落，加上此時新冠肺炎疫情嚴峻，H&M選擇在此刻公布新店面的訊息，算是替冷清的東區消費帶來正面希望。H&M表示，由於過往品牌在台的表現都是亞洲區的前幾名，加上對台灣防疫能力有信心，所以維持原定計畫，今年將在台北、台南陸續開出新店。
而預計在夏天登場的台北全新台北忠孝店，將有別於過往白色、金屬為基調的裝潢，改採具溫暖質感的木質和大量的盆栽來裝飾，同時利用回收環保材質來打造，表達品牌對於環境永續精神的重視。H&M台北忠孝店樓高三層，位於捷運忠孝敦化3號出口，佔地近480坪，將提供女裝、男裝、男女配件、青少年、童裝系列販售，也將是品牌在台的第14家門市，台北的第4家大店。未來，也將與旁邊的UNIQLO、ZARA等競爭品牌，分食成衣市場。
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