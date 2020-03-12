SUBWAY推超人氣蛋沙拉堡 加入粉絲買一送一大放送

根據統計，台灣人一年吃掉60多億顆蛋，平均每人每年吃掉300顆。SUBWAY聽見台灣民眾的聲音，將美式經典重新演繹，即日起強勢推出超人氣「蛋沙拉堡」，以濃郁美味滿足嗜蛋如命的心！SUBWAY更要發布全台6吋潛艇堡優惠最高機密，號召SUBWAY粉絲一起站出來，3/17前加入SUBWAY LINE官方帳號，即可於3/18當日領取優惠券，還能邀請五位親朋好友共襄盛舉，6吋潛艇堡買一送一你有我也有，相揪吃好堡！

蘿蔔糕加蛋、薯餅加蛋、當然潛艇堡也要加蛋！SUBWAY「蛋沙拉堡」全台爆餡登場，內餡綿密蛋黃醬，咬得到的Q嫩蛋白丁，一口咬下多層次口感同時爆發，口齒留香，飽足感滿分。人生不如意十常八九，沒關係，先吃飽再說！香濃滑順蛋沙拉，外酥內軟的現烤麵包，美味的「蛋沙拉堡」同時滿足肚子與心靈，再搭配新鮮蔬菜就是完美組合，清爽無負擔！SUBWAY買一送一活動一直都讓台灣消費者為之瘋狂，去年買一送一活動就賣出近8萬個潛艇堡！支持粉絲想吃堡的決心，SUBWAY大方加碼買一送一召集令，最高機密僅限SUBWAY粉絲，3/17前加入SUBWAY LINE官方帳號（@subwaytaiwan），粉絲可於3/18獨享買一送一優惠券，還能推薦五個身邊的親朋好友，就能一起吃堡飽！

俗話說得好，一堡在手，友誼長存！不論是想吃美味的「蛋沙拉堡」，還是想邀好友還是約心儀對象一起吃堡，SUBWAY好康道相報，消費者絕不能錯過，揪團來吃堡！

【SUBWAY 蛋沙拉堡 美式經典新上市 濃郁美味無法擋！】

販售時間：3/11起

販售內容：6吋蛋沙拉潛艇堡 105元、12吋蛋沙拉潛艇堡 181元

【買一送一優惠券內容注意事項】

活動時間：2020 年3月18日～4月7日 該店營業時間

(1) 參加活動者須自備手機並自行上網連線，加入LINE官方帳號後方可使用優惠。

(2) 每個LINE帳號限領取一張優惠券，限分享最多5位好友，每張券僅可被兌換一次。

(3) 每張優惠券最多可購買兩份買一送一優惠(限當次兌換)，共四個6吋潛艇堡。

(4) 買任一個口味6吋潛艇堡加購一杯冷飲，即可免費獲得一個6吋潛艇堡。

(5) 贈送的6吋潛艇堡須與購買的潛艇堡相同口味及相同麵包。

(6) 冷飲限30元以上冷飲，恕不提供更換成湯或咖啡機飲品。

(7) 12吋潛艇堡、沙拉、香烤起司披薩系列和早餐不包含在本次買一送一活動內。

(8) 套餐組合、活力超值自由選、艇新鮮集點活動及其他優惠恕不與本次活動併用。

(9) 加量或加料之品項(例如：酪梨泥等)不包含在本次買一送一活動內。

(10) 本活動不適用於預約及外送服務。