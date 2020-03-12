《500輯》首發刊！送你500杯Fika Fika質感咖啡

專屬於年輕人的質感刊物《500輯》首發刊！首波強打聯名質感咖啡Fika Fika Cafe，500輯與500杯質感咖啡，將融合成為最完美的搭配。3/13發刊當日起，連續10天，只要取得《500輯》刊物，並前往Fika Fika Cafe遠百A13店，即可獲得Fika Fika Cafe冰熱美式1杯（每日限量50杯，換完為止)。

Fika Fika Cafe（圖/Fika Fika Cafe提供）

Fika Fika Cafe（圖/Fika Fika Cafe提供）

質感青年最愛的Fika Fika Cafe，曾入選亞洲最佳50大咖啡廳，創辦人陳志煌先生是2013年北歐咖啡烘焙大賽的冠軍，不只冠軍咖啡迷倒許多咖啡迷，他們別出心裁的甜點也是許多粉絲慕名而來的重點！遠百信義A13店全店以劇場為設計概念，是一個可以欣賞中島吧檯沖泡咖啡、製作餐點等的開放式空間，一走近就可以聞到濃郁的咖啡香氣，大大滿足你的視覺與嗅覺。

《500輯》旨在創造全新的閱讀體驗，透過500字傳達有感的觀點，藉由不同類型的豐富議題與質感青年溝通。《500輯》自3/13起，雙週五發行，紙本刊物和線上內容與社群互為經緯，並定期舉行形式多樣的線下實體活動，我們希望溝通質感青年，與讀者面對面真切交流，落實透過議題發散出的意見討論。

《500輯》送500杯咖啡

《500輯》X Fika Fika Cafe聯名活動

活動時間：3/13-3/22

活動辦法：

Step1:取得一份《500輯》刊物

Step2:蒞臨Fika Fika Cafe 遠百信義A13

Step3:拍攝櫃台旁的Fika杯組與《500輯》合照後，打卡Fika Fika Cafe遠百A13店，tag500輯官方FB(500輯)或IG（500times_tw)，貼文設成公開。

完成以上步驟，即可獲得每天限量50杯 Fika Fika Cafe 冰熱美式(不限外帶內用)

活動條款：

1.主辦單位保留隨時修改本活動辦法及本活動之權利

2.請遵守Fika Fika Cafe店內營業規範

3.活動咖啡僅限外帶，每人每日限領一杯，每天50杯換完為止

你有以下方式可以取得《500輯》

1.每期隨聯合報夾報發行，購買聯合報即可以同步擁有500輯。

2.其他時間，可至各地擺放點取得：

【台北】

台北當代藝術館、溫事、真書軒、文心藝所、王大閎書軒、慕哲咖啡、濕地、朋丁、讀字書店、誠品行旅、天成文旅、青鳥居所、青鳥 bleu&book、長春國賓影城、光點台北、閱樂書店、台灣大學文學社

【台南】

佳佳小南天、烏圖邦獨立書店、放放堂

【高雄】

三餘書店

【第一期特別取得地點】

Fika Fika Cafe 遠百信義A13

Fika Fika Cafe 伊通店

歡迎加入500輯

網站：https://500times.udn.com/wtimes/index

粉絲團：https://www.facebook.com/500times/

IG：https://www.instagram.com/500times_tw