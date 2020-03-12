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巴西超模穿的Alevì高跟鞋太性感了 René Caovilla也上市春夏新款
高跟鞋具是女性化的直觀象徵，義大利品牌Alevì鞋款，以最少的面料、打造最有女人味的鞋履，巴西超模Alessandra Ambrosio、美國名模Chrissy Teigen和小賈斯汀的太太海莉（Hailey Bieber），都以Alevì跟鞋征戰紅毯，穿出極為迷人的腿部線條，尤其是坎達爾珍娜（Kendall Jenner）更是性感無敵。
Alevì目前在台灣由複合精品店Art Haus引進，是創辦人Valentina Micchetti及Perla Alessandri成立的女鞋品牌，Valentina的名人社交圈人脈、加乘Perla身為精品鞋履代工的二代，迅速獲得女星或名模關注，以性感設計、修飾腿部線條、精湛工藝為強項。Alevì鞋款除了是跑趴利器，也可作為上班穿搭，春夏季亦推出平底鞋、楔型鞋等款式。
同為義大利鞋履品牌的René Caovilla，也於近期上市2020春夏新款，承襲閃亮亮的少女心，將奢華的貴族風結合春意盎然的義式花園，以水晶、珠繡等打造花團錦簇、色彩鮮艷的鞋面，Cinderella則加入細緻的手工Lamé蕾絲、立體切割水鑽，展現灰姑娘的夢幻感；Eliza和Veneziana系列結合了夏天元素，有別以往的尖頭包鞋設計，推出全新珠寶小羊皮涼鞋款式。
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