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巴西超模穿的Alevì高跟鞋太性感了 René Caovilla也上市春夏新款

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
René Caovilla的Eliza系列推出全新珠寶小羊皮涼鞋。圖／René Caovilla提供
René Caovilla的Eliza系列推出全新珠寶小羊皮涼鞋。圖／René Caovilla提供

高跟鞋具是女性化的直觀象徵，義大利品牌Alevì鞋款，以最少的面料、打造最有女人味的鞋履，巴西超模Alessandra Ambrosio、美國名模Chrissy Teigen和小賈斯汀的太太海莉（Hailey Bieber），都以Alevì跟鞋征戰紅毯，穿出極為迷人的腿部線條，尤其是坎達爾珍娜（Kendall Jenner）更是性感無敵。

Alevì目前在台灣由複合精品店Art Haus引進，是創辦人Valentina Micchetti及Perla Alessandri成立的女鞋品牌，Valentina的名人社交圈人脈、加乘Perla身為精品鞋履代工的二代，迅速獲得女星或名模關注，以性感設計、修飾腿部線條、精湛工藝為強項。Alevì鞋款除了是跑趴利器，也可作為上班穿搭，春夏季亦推出平底鞋、楔型鞋等款式。

同為義大利鞋履品牌的René Caovilla，也於近期上市2020春夏新款，承襲閃亮亮的少女心，將奢華的貴族風結合春意盎然的義式花園，以水晶、珠繡等打造花團錦簇、色彩鮮艷的鞋面，Cinderella則加入細緻的手工Lamé蕾絲、立體切割水鑽，展現灰姑娘的夢幻感；Eliza和Veneziana系列結合了夏天元素，有別以往的尖頭包鞋設計，推出全新珠寶小羊皮涼鞋款式。

Alevì Elena系列芭蕾舞鏤空平底鞋，售價22,980元。圖／Art Haus提供
Alevì Elena系列芭蕾舞鏤空平底鞋，售價22,980元。圖／Art Haus提供
巴西超模Alessandra Ambrosio常以Alevì鞋履穿搭。圖／取自Alevì官網
巴西超模Alessandra Ambrosio常以Alevì鞋履穿搭。圖／取自Alevì官網
坎達爾珍娜配襯Alevì鞋履，穿出極為性感的風情。圖／取自Alevì官網
坎達爾珍娜配襯Alevì鞋履，穿出極為性感的風情。圖／取自Alevì官網
René Caovilla經典Cleo系列螺旋水鑽高跟鞋，各售51,000元。圖／René Caovilla提供
René Caovilla經典Cleo系列螺旋水鑽高跟鞋，各售51,000元。圖／René Caovilla提供
巴西超模Alessandra Ambrosio將Alevì的Sara黑色天鵝絨高跟鞋穿得相當性感。圖／取自Alevì官網
巴西超模Alessandra Ambrosio將Alevì的Sara黑色天鵝絨高跟鞋穿得相當性感。圖／取自Alevì官網
René Caovilla Veneziana高跟鞋，售價49,000元。圖／René Caovilla提供
René Caovilla Veneziana高跟鞋，售價49,000元。圖／René Caovilla提供
娜歐蜜坎貝爾登上今年3月香港版VOGUE時以Alevì鞋履作為穿搭造型。圖／取自voguehk.com
娜歐蜜坎貝爾登上今年3月香港版VOGUE時以Alevì鞋履作為穿搭造型。圖／取自voguehk.com
小賈斯汀的太太海莉（右）以華麗大衣配襯性感Alevì鞋履。圖／取自Alevì官網
小賈斯汀的太太海莉（右）以華麗大衣配襯性感Alevì鞋履。圖／取自Alevì官網
Alevì Sara系列黑色天鵝絨高跟鞋，售價21,980元。圖／Art Haus提供
Alevì Sara系列黑色天鵝絨高跟鞋，售價21,980元。圖／Art Haus提供
Alevì Jen系列金色施華洛世奇鑽飾高跟鞋，售價26,980元。圖／Art Haus提供
Alevì Jen系列金色施華洛世奇鑽飾高跟鞋，售價26,980元。圖／Art Haus提供
美國名模Chrissy Teigen以Alevì鞋款作為日常穿搭。圖／取自Alevì官網
美國名模Chrissy Teigen以Alevì鞋款作為日常穿搭。圖／取自Alevì官網

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