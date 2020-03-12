巴西超模穿的Alevì高跟鞋太性感了 René Caovilla也上市春夏新款

高跟鞋具是女性化的直觀象徵，義大利品牌Alevì鞋款，以最少的面料、打造最有女人味的鞋履，巴西超模Alessandra Ambrosio、美國名模Chrissy Teigen和小賈斯汀的太太海莉（Hailey Bieber），都以Alevì跟鞋征戰紅毯，穿出極為迷人的腿部線條，尤其是坎達爾珍娜（Kendall Jenner）更是性感無敵。

Alevì目前在台灣由複合精品店Art Haus引進，是創辦人Valentina Micchetti及Perla Alessandri成立的女鞋品牌，Valentina的名人社交圈人脈、加乘Perla身為精品鞋履代工的二代，迅速獲得女星或名模關注，以性感設計、修飾腿部線條、精湛工藝為強項。Alevì鞋款除了是跑趴利器，也可作為上班穿搭，春夏季亦推出平底鞋、楔型鞋等款式。