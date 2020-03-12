沒整形！30歲朴信惠甩圓臉秒變「巴掌臉」　只靠剪頭髮

對朴信惠的印象，還是有著肉肉臉嗎？已經30歲的韓星朴信惠，最近頻頻成為網友們熱議焦點，因為她突然甩去肉臉，變成巴掌臉，到底是不是去整形呢？原來朴信惠只是剪了頭髮，靠著一頭肩上短髮，秒成巴掌臉，讓網友們都驚呼「髮型真的好重要」。

朴信惠以「天國的階梯」童星角色就受矚目，之後靠著「原來是美男」、「繼承者們」、「Doctors」與「阿爾罕布拉宮的回憶」成為當紅韓星，但許多人對她的印象，都是有點嬰兒肥的臉。不過隨著她已經30歲，當年肉肉臉，現在也變成巴掌臉的氣質美女了。

其實，朴信惠只是換了髮型，她因為有代言髮品「呂」，之前都留著波浪長髮，看起來充滿女人味，呈現濃濃浪漫感，雖然也是很美，但總覺得「臉肉肉的」。

專業髮型師阿Win表示，朴信惠因為臉頰比較有肉，如果留波浪長髮，其實在視覺上會有膨脹感，頭髮與臉部線條相互交錯，看起來臉就會肉肉的。

之後朴信惠多次現身時，都剪了肩上微捲的短髮，搭配空氣瀏海，變身都會俏麗的女性，阿Win就分析，短髮不會讓視覺延長，因此反而讓朴信惠臉龐的線條更為突顯，因此視覺上就會覺得變成巴掌臉了，凸顯臉部線條是朴信惠短髮的重要秘訣。