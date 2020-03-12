員工也推的天仁人氣手搖飲「913茶王」 3/13-23日第二杯半價

網傳員工私下也熱推的天仁手搖飲「913茶王」系列，優惠活動來了！知名手搖飲品牌「天仁喫茶趣ToGo」，3/13~3/23推出店內超人氣招牌手搖飲-913茶王系列，點購相同茶飲第二杯半價活動，喜歡913茶王的鐵粉不要錯過了！

天仁表示，913茶王系列推出後曾創下一天超過五千杯點購紀錄，以黃金比例調和台灣高山烏龍茶及北美粉光參，喝得到高山烏龍茶的甘醇，也能品嘗到粉光參清甜滋味，選擇無糖也不苦澀，適合熱愛茶飲的粉絲，優惠期間揪好友喝一波最划算，每日數量有限售完為止，售價如有更動，以現場門市實際公告為準。

913茶王活動辦法

913系列相同茶飲第二杯半價（913茶王/913奶茶/913鮮奶茶）

活動期間：2020年3月13日(五)~3月23日(一)

同茶飲指冰、熱品項須相同，但冰量及甜度可做調整。

第三方外送平台不適用。此活動金、綠卡會員恕無法再享會員優惠

茶飲依門市實際供應量為準，數量有限售完為止。

商品以實物為準，售價如有更動以現場門市實際公告為準。

天仁茗茶保留隨時修改、終止或變更活動之權利。