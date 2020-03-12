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量販超市賣「有機」 這道5私房料理非學不可！

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「台灣金蕉伯」首次登場，巡視採收包裝作業。圖／家樂福提供
「台灣金蕉伯」首次登場，巡視採收包裝作業。圖／家樂福提供

防疫掀起在家自炊潮，「有機」的食物與食品業績也上揚；除了聖德科斯生機食品等連鎖店售有各種有機食品，全聯、愛買家樂福有機食物也上市，量販業者並強打「標章」與「認證」，就是要讓民眾在家吃更安心。

●愛買／永續食物標章

新冠肺炎疫情持續發酵，越來越多民眾選擇在家料理，避免群聚感染，疫情期間也更講究自炊「食材」的品質來源。愛買量販即起推出「永續食物」標章商品，超過數百種友善畜養/耕作、產銷履歷、有機認證、提升動物福利等安心食材，3/17前還祭出20款蔬菜、醬油、豆乳、茶包等有機DM指定商品促銷，最低72折起。此外，防疫期間愛買還教民眾用有機食材做出「異國風宵夜」、「健康下酒菜」和「素客家小炒」，輕鬆當大廚。

黑松露醬炒菇

材料：有機轉型期鴻喜/美白菇、九層塔少許、蒜末約3顆量

調味料：黑松露醬少許、醬油少許

做法：1. 熱油鍋後加入蒜末炒香。

2. 再加入菇類拌炒至出水後加入黑松露醬、醬油少許拌炒，上桌前可擺放九層塔增加香氣。

愛買教作異國風宵夜「黑松露醬炒菇」。圖／愛買提供
愛買教作異國風宵夜「黑松露醬炒菇」。圖／愛買提供

燒烤風味小菜

材料：有機杏鮑菇、豆腐乾

調味料：鹽、孜然、黑胡椒粉、芝麻

做法：1.杏鮑菇洗淨切片，豆腐乾切條。

2. 炒鍋熱少許油，先入杏鮑菇翻炒，炒出一些汁後，把杏鮑菇撈出，汁倒掉。

3.重新熱少許油，杏鮑菇和豆腐乾一起倒入翻炒，炒乾至微焦。

4.撒鹽、孜然、黑胡椒粉、芝麻等拌勻裝盤。

秘訣：最後一步之前可以加一點燒烤醬或者甜辣醬拌勻，然後再撒其他調味料。


素客家小炒

材料：芹菜、有機杏鮑菇各200克、豆乾3片、紅辣椒1支、薑絲5克、素辣魷魚絲50克、素肉絲10克

調味料：素蠔油1大匙、辣豆瓣1/2大匙、高湯3大匙、白胡椒1/4小匙

作法：1. 材料洗淨，豆乾、紅辣椒、杏鮑菇均切絲。

2. 熱油鍋，略炸豆乾、杏鮑菇後撈出。

3. 餘油爆香薑絲、素肉絲，再加其餘材料及調味料，以大火炒勻即可。

愛買教作超澎湃美味的「素客家小炒」。圖／愛買提供
愛買教作超澎湃美味的「素客家小炒」。圖／愛買提供

愛買馬玉山有機豆乳系列。圖／愛買提供
愛買馬玉山有機豆乳系列。圖／愛買提供
愛買有機杏鮑菇。圖／愛買提供
愛買有機杏鮑菇。圖／愛買提供

●家樂福／有機標章雙認證

獲得政府有機認證還不夠，「家樂福xTAIWAN ORGANIC有機農產品」強調將已獲得認證商品再次送驗，每一支家樂福有機標章商品皆獲得雙重認證。即日起到3/24有機台灣小白菜/空心菜/地瓜葉/福山萵苣/A菜/青江菜，每袋優惠價30元；另有會員專屬樂活有機日，每周四於家樂福賣場內刷聯名卡/Debit卡，購買「有機/Organic/BIO」字樣食品，單筆滿399元(含)以上，即享8折優惠(單筆回饋上限5,000元)。

除了有機蔬菜，家樂福也與在地小農合作，所有採收選果嚴格篩選，清洗消毒去除蟲菌，冷藏降溫消水熟成，再次篩選分割秤重，最後包裝貼標冷藏出貨。其中，「台灣金蕉伯」首次登場巡視採收包裝作業，在家樂福上架販售的台灣金蕉伯文筆與履歷香蕉將採用紙膠帶，為環保再盡心力。

家樂福上架販售的台灣金蕉伯文筆與履歷香蕉將採用紙膠帶，為環保再盡心力。圖／家樂福提供
家樂福上架販售的台灣金蕉伯文筆與履歷香蕉將採用紙膠帶，為環保再盡心力。圖／家樂福提供

●全聯／有機食材入菜更輕鬆

全聯的有機食材標示清楚，要入菜也更簡單。業者提供兩道家常菜，健康美味輕鬆上桌。

青花菜炒牛肉

材料：全聯有機青花菜1顆、澳洲牛肩炒肉片200克、紅蘿蔔20克、蒜頭、油

調味料：牛肉醃料：醬油2茶匙、糖1/4茶匙、米酒1/2茶匙、太白粉1/2茶匙、水1湯匙；調味醬汁：醬油2茶匙、糖1/2茶匙、香油1/8茶匙、水2湯匙、太白粉1茶匙

做法：1.青花菜削去硬皮切小朵，紅蘿蔔去皮切小片。

2.牛肉片抓醃，放置15分鐘入味。調味醬汁混合放小碗中。

3.鍋中水燒開，加1/2茶匙鹽及少許米酒（讓青花菜保持青綠），將青花菜及紅蘿蔔燙至半熟，取出瀝乾。

4.鍋中下油大火把醃好的牛肉炒至8成熟，取出。

5.下油爆香蒜片，將青花菜及紅蘿蔔片炒勻，倒進調味醬汁，拌炒片刻；接著牛肉回鍋，快炒至牛肉片熟即可。

全聯教作「青花菜炒牛肉」。圖／全聯提供
全聯教作「青花菜炒牛肉」。圖／全聯提供

日式芝麻玉米筍沙拉

材料：帶殼有機玉米筍2支、栗子5顆、栗香地瓜4片、豆苗1包、芝麻醬70ml

做法：1.帶殼玉米筍、栗子、栗香地瓜烤熟後備用。

2.將玉米筍、栗香地瓜、栗子、豆苗擺盤。

3.最後淋上芝麻醬即可。

全聯教作「日式芝麻玉米筍沙拉」。圖／全聯提供
全聯教作「日式芝麻玉米筍沙拉」。圖／全聯提供

家樂福 愛買

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