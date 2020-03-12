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紳裝正夯！三質感好店為風格快速升級 補貨挖寶這裡去

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
位於瑞安街巷弄內的高梧集，鮮明的英式風格與精準選品眼光，是引領本地紳仕裝文化的風格舵手。圖 / 高梧集提供。
位於瑞安街巷弄內的高梧集，鮮明的英式風格與精準選品眼光，是引領本地紳仕裝文化的風格舵手。圖 / 高梧集提供。

什麼是紳仕？紳仕可以是訴諸於內的品德內省，也可以是形諸於外的風格型塑。原始由本地社群發起的紳仕街遊活動SUIT WALK即將邁向第七屆，並在本週六登場；然而打造一件高級訂製服（Bespoke）需時間等待，但快速添購品味配件，卻能在剩下不到兩日時間內，快速為風格升級。

位於瑞安街巷弄內的「高梧集」，負責人石煌傑是本地紳仕裝文化的重要舵手，選品風格則洋溢鮮明的英式氣息，兼容現代與古典。店內選品的英國Albert Thurston是幾與吊帶劃上等號的倫敦頂級品牌，連007電影「皇家夜總會」中丹尼爾克雷格（Daniel Craig）也曾穿戴，聲譽可略窺一二；將紅色珊瑚花與拿坡里辣椒巧妙結合的義大利Barbarulo鍊墜，則為制式的黑色視覺帶來輕快變化，精緻的造工與造型，更是西裝上的小巧珠寶。

藏身永康街內，鄰近藝廊並散發悠閒南區生活感的「MS MingShine」，原由訂製皮鞋起家，進而轉型成一站購足式的訂製紳裝店鋪，從鞋履、西服訂製、領帶、口袋巾以致雨傘、配件，一應俱足。訂製服皆與台灣老師傅合作，同樣需時兩至三個月但提供兩次試穿，保留彈性調整空間。店內主打行走舒適的樂福鞋出自西班牙品牌Berwick 1707，由於戶外與室內皆可穿著，皆具造型與便利；另外英國品牌SHIBUMI的風格古典但不隨眾，並常將日式文化融入歐陸嚴謹，以山東絲製造的系列領帶，自然呈現的質地，反營造閒散逸味。

想更為輕鬆彈性？南京東路四段的「The Anthology Taiwan」則瞄準慵懶寫意的南義風格。本季主打之一為義大利傳統麻質面料廠Solbiati所推出包含西裝上衣、長褲與襯衫的春夏系列，另外也引進香港紳士品牌BRYCELAND’s Co，不規則的拼接手法，加上舒適線條布料與結構，企圖鬆動傳統對西裝的制式嚴謹，找回穿著樂趣，也找回身體延展的自由快活。

【高梧集】

地址：台北市大安區瑞安街120巷10弄5號

電話：02-2704-3957

【MS MingShine】

地址：台北市永康街75巷4號

電話：02-2391-9967

【The Anthology Taiwan】

地址：台北市松山區南京東路四段52巷8-2號

電話：02-2579-2982（預約制）

來自義大利古城Leece的Biagio Santo領帶，為家族經營的小型作坊，並保有傳統義大利手工的優良技法傳承，價格店洽。圖 / 高梧集提供。
來自義大利古城Leece的Biagio Santo領帶，為家族經營的小型作坊，並保有傳統義大利手工的優良技法傳承，價格店洽。圖 / 高梧集提供。
由德國紳士在英國創立品牌的SHIBUMI，將日式文化融入歐陸嚴謹，風格古典但不隨眾。圖 / MS MingShine提供。
由德國紳士在英國創立品牌的SHIBUMI，將日式文化融入歐陸嚴謹，風格古典但不隨眾。圖 / MS MingShine提供。
香港紳士品牌BRYCELAND’s Co的拼接風格襯衫，以不規則的色塊拼接，衝擊出奔放的自由花火。圖 / The Anthology Taiwan提供。
香港紳士品牌BRYCELAND’s Co的拼接風格襯衫，以不規則的色塊拼接，衝擊出奔放的自由花火。圖 / The Anthology Taiwan提供。
逗趣可愛的狐狸圖樣，讓英國Albert Thurston的圖案吊帶，兼具質感與未泯童心，4,500元。圖 / 高梧集提供。
逗趣可愛的狐狸圖樣，讓英國Albert Thurston的圖案吊帶，兼具質感與未泯童心，4,500元。圖 / 高梧集提供。
由珊瑚製造的義大利Barbarulo領片鍊飾，是男仕西裝領片上的典雅珠寶。23,000元。圖 / 高梧集提供。
由珊瑚製造的義大利Barbarulo領片鍊飾，是男仕西裝領片上的典雅珠寶。23,000元。圖 / 高梧集提供。
習慣素色的西裝上衣？一條用色斑斕的義大利FUMAGALLI 1891口袋巾，將成全身造型的快速單品小物。圖 / MS MingShine提供。
習慣素色的西裝上衣？一條用色斑斕的義大利FUMAGALLI 1891口袋巾，將成全身造型的快速單品小物。圖 / MS MingShine提供。
發跡自西班牙Almansa的鞋履品牌Berwick 1707，強調運用固特異（Goodyear）技法製鞋，品質品質優異舒適。圖 / MS MingShine提供。
發跡自西班牙Almansa的鞋履品牌Berwick 1707，強調運用固特異（Goodyear）技法製鞋，品質品質優異舒適。圖 / MS MingShine提供。
位於永康街巷弄內的MS MingShine，散發閒散的生活雅興。圖 / MS MingShine提供。
位於永康街巷弄內的MS MingShine，散發閒散的生活雅興。圖 / MS MingShine提供。
不受傳統定義拘束，透過自由混搭，將找回更多西裝穿搭的風格可能。圖 / The Anthology Taiwan提供。
不受傳統定義拘束，透過自由混搭，將找回更多西裝穿搭的風格可能。圖 / The Anthology Taiwan提供。
南義的輕鬆浪漫，都能在布料質感與西裝結構中，穿戴上身、舒適體驗。圖 / The Anthology Taiwan提供。
南義的輕鬆浪漫，都能在布料質感與西裝結構中，穿戴上身、舒適體驗。圖 / The Anthology Taiwan提供。

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