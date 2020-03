紳裝正夯！三質感好店為風格快速升級 補貨挖寶這裡去

什麼是紳仕?紳仕可以是訴諸於內的品德內省,也可以是形諸於外的風格型塑。原始由本地社群發起的紳仕街遊活動SUIT WALK即將邁向第七屆,並在本週六登場;然而打造一件高級訂製服(Bespoke)需時間等待,但快速添購品味配件,卻能在剩下不到兩日時間內,快速為風格升級。

位於瑞安街巷弄內的「高梧集」,負責人石煌傑是本地紳仕裝文化的重要舵手,選品風格則洋溢鮮明的英式氣息,兼容現代與古典。店內選品的英國Albert Thurston是幾與吊帶劃上等號的倫敦頂級品牌,連007電影「皇家夜總會」中丹尼爾克雷格(Daniel Craig)也曾穿戴,聲譽可略窺一二;將紅色珊瑚花與拿坡里辣椒巧妙結合的義大利Barbarulo鍊墜,則為制式的黑色視覺帶來輕快變化,精緻的造工與造型,更是西裝上的小巧珠寶。

藏身永康街內,鄰近藝廊並散發悠閒南區生活感的「MS MingShine」,原由訂製皮鞋起家,進而轉型成一站購足式的訂製紳裝店鋪,從鞋履、西服訂製、領帶、口袋巾以致雨傘、配件,一應俱足。訂製服皆與台灣老師傅合作,同樣需時兩至三個月但提供兩次試穿,保留彈性調整空間。店內主打行走舒適的樂福鞋出自西班牙品牌Berwick 1707,由於戶外與室內皆可穿著,皆具造型與便利;另外英國品牌SHIBUMI的風格古典但不隨眾,並常將日式文化融入歐陸嚴謹,以山東絲製造的系列領帶,自然呈現的質地,反營造閒散逸味。

想更為輕鬆彈性?南京東路四段的「The Anthology Taiwan」則瞄準慵懶寫意的南義風格。本季主打之一為義大利傳統麻質面料廠Solbiati所推出包含西裝上衣、長褲與襯衫的春夏系列,另外也引進香港紳士品牌BRYCELAND’s Co,不規則的拼接手法,加上舒適線條布料與結構,企圖鬆動傳統對西裝的制式嚴謹,找回穿著樂趣,也找回身體延展的自由快活。

【高梧集】

地址:台北市大安區瑞安街120巷10弄5號

電話:02-2704-3957

【MS MingShine】

地址:台北市永康街75巷4號

電話:02-2391-9967

【The Anthology Taiwan】

地址:台北市松山區南京東路四段52巷8-2號