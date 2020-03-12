精品底妝添新力軍 「普魯士藍」氣墊水粉霜美翻了

被譽為世上最成功的義大利設計師-亞曼尼先生（Giorgio Armani）曾說：「我的粉底就要像我用的布料，質感要是最好的，並且搭配最先進的科技以顯現真實的顏色，所有一切都是為了強調原有的優點，並非偽裝」。2020年春天，同名美妝品牌GIORGIO ARMANI延續這樣的堅持，推出全新「設計師全能氣墊水粉霜」，普魯士藍色金屬光澤外盒的獨特耀眼設計，時尚感100%。

除了時尚的外型，近年來引領底妝趨勢的GIORGIO ARMANI此次也提出「新型態底妝」概念，其靈感來自於 2020 年 Giorgio Armani 充滿藍色仙氣的高級春夏訂製禮服，特別於粉底中注入獨家普魯士藍光粒子，訴求可精準去黃掃黑的特性，能自然提亮膚色、提升肌膚質感。

同時這次還搭配特殊的「雪絨質地」蘊含高密度超微粉體可修飾肌膚毛孔，以及美妝界首創的「義大利冰絲篩網」能瞬間將固態粉霜轉化為液態水感質地，可打造無瑕潤澤如粉霜，輕盈透亮如氣墊的新型態底妝。

此外，GIORGIO ARMANI進一步建議，可搭配「拍」、「轉」、「深壓」不同手勢，自由調節三段遮瑕， 打造自己需要的霧面遮瑕力，同時散發水亮光感的「水霧光」妝容。

GIORGIO ARMANI「設計師全能氣墊水粉霜」，也有最高防曬係數等級SPF50與PA+++，可抵禦紫外線，提供肌膚全天防護，共四色。