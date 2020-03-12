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ZENITH X Habanos聯名再一發！羅密歐與茱麗葉月相表
鐘表品牌真力時（ZENITH）再度與古巴雪茄大廠哈伯納斯（Habanos）合作。繼之前為旗下品牌高斯巴（Cohiba）和千里達（Trinidad）推出限定版腕表，這次則是為前英國首相邱吉爾最愛的品牌羅密歐與茱麗葉（Romeo Y Julieta）推出限定版，並以浪漫的月相功能演繹這個以莎士比亞愛情故事為名的雪茄。
全新的羅密歐與茱麗葉版限定表款以真力時的ELITE系列為基礎，對表中的「羅密歐」40.5毫米男表採用深藍色太陽紋表盤來襯托6點中位置的雙半球形月相顯示；36毫米鑲圈鑽的「茱麗葉」女表，則採紅色漸層表盤。月相顯示也細心捨去傳統拱形鏤空顯示方式，以兩個圓形開口保持太陽放射紋之美。腕表上兩相對望的月亮則分別鐫刻了雪茄盒上的羅密歐與茱麗葉印記頭像。套表限量發售145對，以紀念羅密歐與茱麗葉雪茄品牌成立145周年。
真力時與哈伯納斯合作始於2016年，哈伯納斯旗下的高斯巴雪茄歡慶50週年時，真力時為之打造El Primero Chronomaster 1969 Cohiba Edition限量腕表。2019年時千里達50週年，真力時再度創作了三種不同材質的特別版Pilot Type 20 Chronograph Trinidad Edition，搭載同樣也是50週年的著名El Primero機芯，以茲紀念。今年適逢羅密歐與茱麗葉雪茄成立145周年，該品牌因邱吉爾愛用而聲名大噪，為了紀念這位特別的貴客，羅密歐與茱麗葉還將其旗艦產品命名為vitola。
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