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遠東集團70年 用影像喚醒生活記憶

聯合報 / 記者江佩君／台北報導
遠東70影像展，3月18日前在SOGO復興館9樓日式庭園展出。 圖／遠東集團提供
遠東70影像展，3月18日前在SOGO復興館9樓日式庭園展出。 圖／遠東集團提供

1949年遠東集團創辦人徐有庠從上海遷移來台，在板橋復業「遠東織造廠」，打下了在台灣事業的根基，遠東集團在台發展的歷史軌跡至今已70年，事業版圖橫跨石化能源、聚酯化纖、水泥建材、百貨零售、金融服務、海陸運輸、通訊網路、營造建築、觀光飯店等產業，可以說是與台灣人的日常生活息息相關。現在「遠東70影像展」，3月18日前在SOGO復興館9樓展出，透過老照片，讓觀者重新憶起或認識台灣那些年的點點滴滴。

遠東集團亞東女籃，體育外交推手。 圖／遠東集團提供
遠東集團亞東女籃，體育外交推手。 圖／遠東集團提供

70年來遠東集團靠著一根根柔細紡線，織起台灣人的食、衣、住、行、育樂服務網絡。但這一路來也曾遇到逆風，1958年的一場無名火使遠東織造廠付之一炬，留下了員工不分男女老少搶救貨品的畫面，那時徐有庠一句「我一定要再站起來」的堅強信念，帶領著集團事業在危機後創建重生。1983年遠東紡織年外銷總額突破1億5千萬美元，成為台灣創匯支柱。

遠東SOGO電梯小姐歷年制服，同時也是時代流行縮影。 圖／遠東集團提供
遠東SOGO電梯小姐歷年制服，同時也是時代流行縮影。 圖／遠東集團提供

而老台北人的共同回憶「中華商場」，當時亞洲水泥新竹廠的第一批水泥就用於台北中華商場的建設，1975年十大建設起飛，亞泥花蓮廠啟動。1967年第一家遠東百貨在台北永綏街成立，並在報紙頭版刊登廣告。隨後更從百貨再跨足到量販及精品領域，2012年零售事業打造City系列購物中心，台中大遠百、板橋大遠百、新竹巨城購物中心陸續開幕。

1998年遠傳電信正式開台，見證了台灣電信自由化的時代；遠東新世紀的環保球衣登上世足賽舞台。此外，遠東集團70年的歲月還跨足體育、教育與醫療，過去的故事尚未說盡，而現在至未來的故事持續創造中。

遠東集團環生方舟，見證企業落實環保理念。 圖／遠東集團提供
遠東集團環生方舟，見證企業落實環保理念。 圖／遠東集團提供

新竹 中華商場

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