遠東集團70年 用影像喚醒生活記憶

1949年遠東集團創辦人徐有庠從上海遷移來台，在板橋復業「遠東織造廠」，打下了在台灣事業的根基，遠東集團在台發展的歷史軌跡至今已70年，事業版圖橫跨石化能源、聚酯化纖、水泥建材、百貨零售、金融服務、海陸運輸、通訊網路、營造建築、觀光飯店等產業，可以說是與台灣人的日常生活息息相關。現在「遠東70影像展」，3月18日前在SOGO復興館9樓展出，透過老照片，讓觀者重新憶起或認識台灣那些年的點點滴滴。 遠東集團亞東女籃，體育外交推手。 圖／遠東集團提供

70年來遠東集團靠著一根根柔細紡線，織起台灣人的食、衣、住、行、育樂服務網絡。但這一路來也曾遇到逆風，1958年的一場無名火使遠東織造廠付之一炬，留下了員工不分男女老少搶救貨品的畫面，那時徐有庠一句「我一定要再站起來」的堅強信念，帶領著集團事業在危機後創建重生。1983年遠東紡織年外銷總額突破1億5千萬美元，成為台灣創匯支柱。 遠東SOGO電梯小姐歷年制服，同時也是時代流行縮影。 圖／遠東集團提供

而老台北人的共同回憶「中華商場」，當時亞洲水泥新竹廠的第一批水泥就用於台北中華商場的建設，1975年十大建設起飛，亞泥花蓮廠啟動。1967年第一家遠東百貨在台北永綏街成立，並在報紙頭版刊登廣告。隨後更從百貨再跨足到量販及精品領域，2012年零售事業打造City系列購物中心，台中大遠百、板橋大遠百、新竹巨城購物中心陸續開幕。