繼光香香雞第2份半價！「佛卡夏醬香炸腿堡」新登場

為歡慶3月14日白色情人節，繼光香香雞於3月13日至3月29日期間，指定日期推出「買大份香香炸雞，第2件商品半價」的優惠活動。自即日起，繼光香香雞也推出「佛卡夏醬香炸腿堡」，以及塔香百頁豆腐、塔香蘿蔔糕等新品，帶來不同的新選擇。

不同於繼光香香雞所使用的雞胸肉，新推出的「佛卡夏醬香炸腿堡」，選用淋上酸甜陳醋醬、照燒醬的現炸雞腿肉排作為主角，並搭配塔塔醬增味的高麗菜絲，以及帶有橄欖油香氣的義大利風味佛卡夏麵包，擁有清爽的滋味，原價每份120元，新品優惠價99元；搭配甜心地瓜球的套餐組合，原價150元，優惠價130元，還可享任一飲品半價折扣。佛卡夏醬香炸腿堡限於永和比漾專櫃、南西誠品專櫃、環球A8專櫃等9間門市販售。

另外看準百葉豆腐、蘿蔔糕的高人氣，繼光香香雞也同步推出「塔香百頁豆腐」、「塔香蘿蔔糕」。起鍋後，特別加入九層塔、洋蔥絲、蒜末、蔥花等4項辛香佐料拌勻，為兩款炸物帶來濃厚的台式鹹香風格，單點價均為35元。即日起點購經典組合／套餐，可享29元的加購優惠價。（部份門市未供應）