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寶石小蛇化身幸運符 邱馨慧Boucheron傍身飄韻味
生物的世界中，靈蛇時而帶著危險氣息，時而散發神秘的意味。名模邱馨慧日前拍攝了一系列藝術沙龍影像，名為「Mother Earth」的迷幻視覺除記錄下懷孕時的完美身影，更因其配戴的寶詩龍（Boucheron）的Serpent Bohème系列珠寶，從幽微處散發著優雅的守護意念。
事實上，Boucheron品牌創辦人菲德烈克寶詩龍先生（Frédéric Boucheron）曾在1888年時贈送妻子一件以鑽石鑲嵌的蛇形項鍊，以為妻子的守護符；1968年，Serpent Bohème系列正式在Boucheron歷史中現身：以水滴型的線條象徵蛇首、佐以簡約的線條，以意念入形、入珠寶，一如本次邱馨慧配戴的Serpent Bohème系列珠寶，有時是一對耳畔的水滴型耳環，時而串結成和諧、對稱的白金鑽石項鍊，古典也富巧趣。
而一旦提到母性的力量，祖母綠從成色，以致寶石所代表的德行如仁慈、信心、永恆，都在四大貴重寶石中別具風韻。海瑞溫斯頓（Harry Winston）的紐約都會系列（New York Collection），則藉由祖母綠對繁華大都會獻上致意：六顆總重約2.35克拉的祖母綠型和長錐形切工鑽石，像是大都會的繁盛市景，而3.68克拉祖母綠型切工祖母綠寶石則猶如中央公園的如蔭翠綠，生生不息。
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