白色情人節「宅戀情」升溫！智慧電視盒、視訊設備、餐廚鍋具買氣噴發

白色情人節即將到來，因防疫時期許多情侶、夫妻降低至餐廳、電影院等密閉式空間約會的頻率，傾向宅在家追劇、做料理，讓「宅戀情」升溫，分隔兩地的情侶也轉而透過視訊聯繫，帶動網購影音劇院、電視盒、視訊設備等買氣飆漲，尤其隨插即用的USB款視訊設備最受歡迎。凱擘大寬頻也強推HD148高畫質A、B雙套餐，月付148元就能享有電影、娛樂及知性紀實等頻道內容，讓宅在家的時間不無聊。

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凱擘大寬頻推出結合電影與體育賽事的「HD148高畫質A餐」、囊括居家親子娛樂的「HD148高畫質B餐」，即日起新申辦上述年約半年繳方案，可享手持式掛燙機、負離子空氣清淨機或9吋循環扇好禮3選1；申辦指定專案就送Google Nest Mini智慧音箱。機上盒「myVideo豪華月租」推薦爆笑電影《青春催落去》及獨家驚悚系列台劇《76号恐怖書店之恐懼罐頭》，3月31日前進入機上盒myVideo觀賞任一部影片有機會抽百元超商購物金。