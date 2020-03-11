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白色情人節「宅戀情」升溫！智慧電視盒、視訊設備、餐廚鍋具買氣噴發

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物影音劇院買氣暢旺，多功能智慧電視盒打造家中舒適約會。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物影音劇院買氣暢旺，多功能智慧電視盒打造家中舒適約會。圖／PChome 24h購物提供

白色情人節即將到來，因防疫時期許多情侶、夫妻降低至餐廳、電影院等密閉式空間約會的頻率，傾向宅在家追劇、做料理，讓「宅戀情」升溫，分隔兩地的情侶也轉而透過視訊聯繫，帶動網購影音劇院、電視盒、視訊設備等買氣飆漲，尤其隨插即用的USB款視訊設備最受歡迎。凱擘大寬頻也強推HD148高畫質A、B雙套餐，月付148元就能享有電影、娛樂及知性紀實等頻道內容，讓宅在家的時間不無聊。

PChome 24h購物推出追劇神器專區，其中RockTek X3 PRO越級旗艦智慧電視盒具備頻道、戲劇、電影等多樣化選擇，並且具有AI智能語音遙控器、不動手就能轉台，搭配App還可變換為有聲電子書或KTV，奪下「影劇商品熱銷排行榜」第一名寶座，圓剛AM310黑鳩麥克風、具備美膚模式的圓剛PW310網路攝影機攻佔第二、三名。餐廚鍋具的買氣也大爆發，瓷器、炒鍋、湯鍋類最受歡迎。

即日起至3月16日PChome 24h購物推出「愛的禮讚」活動，HyperX無線電競耳機7折起、蘭芝滿額3重送再抽家電豪禮；3月31日前於PChome 24h購物App單筆消費滿490元以上可抽YSL山形紋荔枝皮拉鏈長夾。

凱擘大寬頻推出結合電影與體育賽事的「HD148高畫質A餐」、囊括居家親子娛樂的「HD148高畫質B餐」，即日起新申辦上述年約半年繳方案，可享手持式掛燙機、負離子空氣清淨機或9吋循環扇好禮3選1；申辦指定專案就送Google Nest Mini智慧音箱。機上盒「myVideo豪華月租」推薦爆笑電影《青春催落去》及獨家驚悚系列台劇《76号恐怖書店之恐懼罐頭》，3月31日前進入機上盒myVideo觀賞任一部影片有機會抽百元超商購物金。

蝦皮購物鎖定宅經濟，推出「全民瘋運動」促銷，3月12日女性運動內衣、運動褲祭出女神價38折；3月13日主打熱門潮鞋3折起，除了神級潮鞋YeezyBoost推出一日限定價之外，還可用千元輕鬆入手Converse 1970帆布鞋，整點再加碼零門檻3折券。

PChome 24h購物「影劇商品熱銷排行榜」第三名：圓剛PW310高清錄影直播網路攝影機，5折特價999元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「影劇商品熱銷排行榜」第三名：圓剛PW310高清錄影直播網路攝影機，5折特價999元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「影劇商品熱銷排行榜」第一名：RockTek X3 PRO 越級旗艦4K HDR智慧電視盒，67折特價3,999元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「影劇商品熱銷排行榜」第一名：RockTek X3 PRO 越級旗艦4K HDR智慧電視盒，67折特價3,999元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
蝦皮購物鎖定宅經濟，推出「全民瘋運動」促銷。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物鎖定宅經濟，推出「全民瘋運動」促銷。圖／蝦皮購物提供
PChome 24h購物「影劇商品熱銷排行榜」第二名：圓剛AM310黑鳩高音質USB麥克風，32折特價1,588元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「影劇商品熱銷排行榜」第二名：圓剛AM310黑鳩高音質USB麥克風，32折特價1,588元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供

電影 PChome 情侶

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