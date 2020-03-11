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小資女也能用頂級保養！RéVive首推入門組只要3200元

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
RéVive最熱賣的頂級保養光采再生活膚霜。圖／RéVive提供
RéVive最熱賣的頂級保養光采再生活膚霜。圖／RéVive提供

專櫃頂級保養成為主流，但因為價格偏高，多數是貴婦們首選，小資女卻總是難以下手，為了讓更多人體驗頂級保養，RéVive首度在母親節推出入門款，集合品牌旗下銷售前5名的產品，推出3,200元的入門特惠「發光奇肌組」，全台限量500組，得先上網預購再去取貨，藉此體驗貴婦等級的保養。

RéVive的頂級保養品，動輒萬元起跳，雖然許多網友都分享好用，但對小資女來說，預算有限實在難下手，首度在母親節檔期推出入門優惠組，內含網友力推，擦過就愛上的「發光神霜」光采再生活膚霜15ml，能為臉部增加光芒的白晶煥膚面膜7ml，沒有添加酒精，能夠提亮肌膚光澤的精萃活膚露60ml、淨白保養的光采再生亮白精華5ml，以及能解決眼周問題的光采再生賦活眼霜3ml，價值5,780元、特價3,200元。

全台只限量500組，即日起可上網預購 https://lihi1.cc/xB5lG，取得預約號碼後可至全台專櫃取貨。

RéVive推出入門特惠「發光奇肌組」，特價3,200元。圖／RéVive提供
RéVive推出入門特惠「發光奇肌組」，特價3,200元。圖／RéVive提供

母親節

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