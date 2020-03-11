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The North Face與Supreme聯名系列曝光 緊跟時事超帥連帽口罩意外搶眼

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
潮牌Supreme與The North Face聯名系列連帽口罩，緊扣目前新冠肺炎的時事，意外造成話題。圖／摘自Supreme官網
潮牌Supreme與The North Face聯名系列連帽口罩，緊扣目前新冠肺炎的時事，意外造成話題。圖／摘自Supreme官網

從2007年開始，紐約殿堂級潮牌Supreme就開始和The North Face合作，可以說是現今潮牌跨界聯名的濫觴之一。但即使攜手多次，雙品牌仍然不玩老梗，這季最新的RTG系列剛曝光，依舊成為潮流人士的必買清單之一，而且帥氣的連帽口罩，緊扣目前新冠肺炎的時事，意外造成話題。

潮牌Supreme與The North Face聯名系列連帽口罩，提供紅色、綠色、黑色、白色及橙色等搶眼亮色調。圖／摘自Supreme官網
潮牌Supreme與The North Face聯名系列連帽口罩，提供紅色、綠色、黑色、白色及橙色等搶眼亮色調。圖／摘自Supreme官網

雖然是定義為春季RTG系列，但Supreme跟The North Face的聯名，依舊推出連帽夾克、刷絨外套、高領套頭衫、衝鋒衣等單品，同時注入了紅色、綠色、黑色、白色及橙色等搶眼亮色調，讓整體系列看起來更加多元，除了有 GORE-TEX 防水面料的加持之外，還加入可拆卸的機能背心；連T恤都印製的機能背心（背包）的圖案，說明了此次合作的重點。而且熟悉品牌的消費者，應該不難發現，全新的設計系列，靈感應該是源自The North Face於20年前曾銷售的RTG系列，對於品牌鐵粉而言，根本是讓青春再次回歸。

潮牌Supreme與The North Face聯名系列配件也是合作重點之一。圖／摘自Supreme官網
潮牌Supreme與The North Face聯名系列配件也是合作重點之一。圖／摘自Supreme官網

不只服飾系列有話題，連周邊的配件同樣有看頭，延續服裝的搶眼色調，提供了包括隨身小包、手套、後背包，以及連帽設計的口罩。包款的部分都但有極佳的功能性，具被多個隔層讓使用者，能裝載各式的物品，或隨身的手機、錢包等。而外觀帥氣的連帽口罩，則是最多網友想入手的配件之一，因為扣緊當前時事，讓人在保暖的同時，還能達到防疫效果。

潮牌Supreme與The North Face聯名系列防水手套。圖／摘自Supreme官網
潮牌Supreme與The North Face聯名系列防水手套。圖／摘自Supreme官網

潮牌Supreme與The North Face聯名系列後背包。圖／摘自Supreme官網
潮牌Supreme與The North Face聯名系列後背包。圖／摘自Supreme官網

潮牌Supreme與The North Face聯名系列T恤印製機能背心（背包）的圖案。圖／摘自Supreme官網
潮牌Supreme與The North Face聯名系列T恤印製機能背心（背包）的圖案。圖／摘自Supreme官網

潮牌Supreme與The North Face聯名系列隨身小包，功能性十足。圖／摘自Supreme官網
潮牌Supreme與The North Face聯名系列隨身小包，功能性十足。圖／摘自Supreme官網

潮牌Supreme與The North Face聯名系列連帽夾克。圖／摘自Supreme官網
潮牌Supreme與The North Face聯名系列連帽夾克。圖／摘自Supreme官網

潮牌Supreme與The North Face聯名系列高領套頭衫。圖／摘自Supreme官網
潮牌Supreme與The North Face聯名系列高領套頭衫。圖／摘自Supreme官網

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