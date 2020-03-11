The North Face與Supreme聯名系列曝光 緊跟時事超帥連帽口罩意外搶眼

從2007年開始，紐約殿堂級潮牌Supreme就開始和The North Face合作，可以說是現今潮牌跨界聯名的濫觴之一。但即使攜手多次，雙品牌仍然不玩老梗，這季最新的RTG系列剛曝光，依舊成為潮流人士的必買清單之一，而且帥氣的連帽口罩，緊扣目前新冠肺炎的時事，意外造成話題。

潮牌Supreme與The North Face聯名系列連帽口罩，提供紅色、綠色、黑色、白色及橙色等搶眼亮色調。圖／摘自Supreme官網

雖然是定義為春季RTG系列，但Supreme跟The North Face的聯名，依舊推出連帽夾克、刷絨外套、高領套頭衫、衝鋒衣等單品，同時注入了紅色、綠色、黑色、白色及橙色等搶眼亮色調，讓整體系列看起來更加多元，除了有 GORE-TEX 防水面料的加持之外，還加入可拆卸的機能背心；連T恤都印製的機能背心（背包）的圖案，說明了此次合作的重點。而且熟悉品牌的消費者，應該不難發現，全新的設計系列，靈感應該是源自The North Face於20年前曾銷售的RTG系列，對於品牌鐵粉而言，根本是讓青春再次回歸。

潮牌Supreme與The North Face聯名系列配件也是合作重點之一。圖／摘自Supreme官網

不只服飾系列有話題，連周邊的配件同樣有看頭，延續服裝的搶眼色調，提供了包括隨身小包、手套、後背包，以及連帽設計的口罩。包款的部分都但有極佳的功能性，具被多個隔層讓使用者，能裝載各式的物品，或隨身的手機、錢包等。而外觀帥氣的連帽口罩，則是最多網友想入手的配件之一，因為扣緊當前時事，讓人在保暖的同時，還能達到防疫效果。

潮牌Supreme與The North Face聯名系列防水手套。圖／摘自Supreme官網

潮牌Supreme與The North Face聯名系列後背包。圖／摘自Supreme官網

潮牌Supreme與The North Face聯名系列T恤印製機能背心（背包）的圖案。圖／摘自Supreme官網

潮牌Supreme與The North Face聯名系列隨身小包，功能性十足。圖／摘自Supreme官網

潮牌Supreme與The North Face聯名系列連帽夾克。圖／摘自Supreme官網