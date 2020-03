近期因為新冠肺炎疫情,讓全台醫護人員如臨大敵,為了幫醫護人員加油,THE BODY SHOP宣布即日起至3月底推出「手護你守護我」活動,醫護人員只要持工作證,到全台門市,免費贈送價值230元的天然茶樹精油1ml、大麻籽護手霜10ml,而且不限消費金額再加送價值520元的洗手乳,並可得到VIP尊貴會員會籍,再享紅利點數雙倍贈。

THE BODY SHOP所贈送的天然茶樹精油,來自公平交易的肯亞,具有清潔與消炎抗菌的天然成分,至於大麻籽護手霜,針對長期工作、使用酒精消毒後的乾燥手部,提供滿滿的滋潤,而且大麻籽採購來自法國300位農民,為醫護人員的手部護理增加呵護。 THE BODY SHOP天然茶樹淨膚洗手乳275ml/520元。圖/THE BODY SHOP提供 THE BODY SHOP天然茶樹精油10ml/480元。圖/THE BODY SHOP提供 THE BODY SHOP大麻籽密集修護護手霜100ml/720元。圖/THE BODY SHOP提供