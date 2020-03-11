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4層式3D立體構造！卡迪那「四重脆」有起司、香辣口味

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
卡迪那新推出「卡迪那四重脆」，共有起司、香辣兩種口味。圖／卡迪那提供
卡迪那新推出「卡迪那四重脆」，共有起司、香辣兩種口味。圖／卡迪那提供

聯華食品旗下的「卡迪那」，近期新推出「卡迪那四重脆」休閒零嘴，擁有4層構造與3D立體造型，帶來更豐富的層次口感，也能讓民眾防疫在家時，可以有不同的休閒時光。

了解到民眾喜歡爽脆的咀嚼口感，旗下已經有洋芋片、全天然芋頭片、多種特殊口味的95°C薯條等系列商品的卡迪那，新推出「四重脆」玉米零食，以疊疊交錯的4層式立體結構，創造出更加酥脆的口感，首波有「起司」、「香辣」等兩種口味；起司口味具有切達起司的奶香，香辣風味則是以特製辣粉調味，官網售價為每包69元。

卡迪那四重脆於全台便利商店、全聯等量販店均有販售。為慶祝新品上市，3月23日至5月31日期間，憑卡迪那四重脆購買發票，可至官網登錄參與拉霸遊戲，最高有機會獲得獎金4萬元。

量販店 零食 便利商店

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