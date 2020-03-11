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MUJI無印良品特賣會來了 人氣便鞋直接打3折300有找
新光三越台北南西店推出「春季特賣會」，包括簡約人士最喜愛的「MUJI無印良品」將於3/12至3/22在南西一館9F沙龍區舉辦感恩回饋特賣會，匯集8萬件商品，品項一件5折，兩件以上4折，甚至有下殺26折商品以及49元單一特價商品，超級有感的折扣，無印迷可把握機會添購。
無印良品現場特賣商品包括滑翔傘布附收納袋可摺疊托特包價值1,490元，26折後特價399元；起毛加工聚酯纖維舒適基本便鞋價值990元，3折後特價299元；足感舒適海灘夾腳拖鞋價值250元，32折後特價79元。
聚酯纖維立體網眼化妝包價值170元，5折特價85元；棉法蘭絨枕套價值360元，5折特價180元，另外還有限量單一特價49元商品。
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