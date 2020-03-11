結塊的睫毛也很好看？GUCCI全球彩妝師教你怎麼畫

GUCCI前陣子推出彩妝系列新品「不羈視界睫毛膏」，搭配的形象照裡有結塊的睫毛、枕頭上的睫毛印，充滿古怪的品牌風格，用顛覆既定彩妝廣告呈現的手法吸引消費者眼球。近日GUCCI再度推出相關形象影片，延續相同的精神，再次用看似荒謬逗趣的情節，為「不羈視界睫毛膏」造勢。

本次GUCCI推出兩支形象廣告，分別以綠色、粉紅色的整體色調來呈現，特別運用80年代復古的幽默諷刺嬉戲美學概念拍攝，並由全球彩妝師Thomas de Kluyver在影片中透過特寫鏡頭示範「經典」與「大膽」兩種妝容。