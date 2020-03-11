聽新聞
test
0:00 / 0:00
結塊的睫毛也很好看？GUCCI全球彩妝師教你怎麼畫
GUCCI前陣子推出彩妝系列新品「不羈視界睫毛膏」，搭配的形象照裡有結塊的睫毛、枕頭上的睫毛印，充滿古怪的品牌風格，用顛覆既定彩妝廣告呈現的手法吸引消費者眼球。近日GUCCI再度推出相關形象影片，延續相同的精神，再次用看似荒謬逗趣的情節，為「不羈視界睫毛膏」造勢。
本次GUCCI推出兩支形象廣告，分別以綠色、粉紅色的整體色調來呈現，特別運用80年代復古的幽默諷刺嬉戲美學概念拍攝，並由全球彩妝師Thomas de Kluyver在影片中透過特寫鏡頭示範「經典」與「大膽」兩種妝容。
「經典」妝容的影片中，模特兒除了示範如何刷出飛天捲翹睫毛之外，同時教你成為一名能幹的超級木匠，親手組裝出一整個木櫃；「大膽妝容」則是找來可愛的臘腸狗共同演出，畫好睫毛的模特兒開始為愛犬編織粉色毛衣，最後一起入鏡的畫面格外有趣。在兩支影片中分別透過大範圍向外掃出、垂直角度兩種刷睫毛膏的方式展現「不羈視界睫毛膏」的用法，讓人猜不透的情節也更能留下深刻印象。只能說GUCCI的廣告真的每次都很有梗啊！
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言