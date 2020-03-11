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JW Anderson棒球包粉嫩登場 初衣食午展出秀上裝置藝術
向來天馬行空的設計師Johnathan Anderson，在2020春夏季的自創品牌JW Anderson發表中，以加拿大藝術家利茲．馬戈爾（Liz Magor）的壓克力裝置藝術為伸展台的一部分，發表了主題為「凝視」的時裝，因此女性胸圍鑲嵌水晶，猶如另一對眼睛，透過服裝帶來全新的觀看經驗。
這場在精品複合店初衣食午onefifteen發表的JW Anderson春夏系列，連同秀上的裝置藝術成為店內最新的櫥窗設計。現年72歲的利茲．馬戈爾以透明壓克力盒的裝置藝術「Blowout」呼應服裝，讓人反思生活中的觀看視野，打破對日常事物的既定印象，她以常見布偶、包裝紙、乾燥花甚至淘汰物等微小物件，用不同形式重塑，來喚醒人們對於視覺感官的探索，將在初衣食午大安旗艦店展至3月23日止。
而JW Anderson春夏季也以重新審視的態度，讓女性身體的觀看經驗更形豐富，相較前作也更為女性化，並且將富有春日意象的印花、粉嫩色系或炫目的水晶細節，透過縐褶、繫帶或挖空等剪裁裝飾，帶來不對稱、垂墜等隨意優雅的風格；慣用於品牌中的編織、流蘇、麻繩等元素，則搭配多層次的飄逸布料；配件部分，經典的船錨Logo包、棒球帽包，也推出金屬銀或粉嫩新色，而編織或流蘇元素則延伸為夏日度假氣息的竹編包、圍巾背帶Logo包等。
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