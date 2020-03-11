RIMOWA攜手獨立眼鏡品牌打造限定系列配件 度假設計讓人看了好想去衝浪

德國奢華行李箱品牌RIMOWA的跨界，不限制於高端潮牌、一流精品，最新的系列是找來加州獨立眼鏡品牌Garrett Leight California Optical（GLCO）合作，打造一系列充滿度假風情的配件，讓人一眼就愛上。而德國高級相機代名詞的徠卡（Leica）也邀請同鄉的MYKITA聯手，推出超高質感的太陽眼睛，同樣充滿話題。

RIMOWA與獨立眼鏡品牌GLCO合作，打造限定版的白色亮面登機箱組合，約33,000元。圖／摘自RIMOWA官網

過去這幾季，RIMOWA陸續和Supreme、Off-White、Fendi和Dior等品牌推出聯名行李箱，相信大家都不陌生，不少的系列還是一箱難求，屢屢成為消費話題。而品牌最新的計畫，則是與強調精湛工藝的加州獨立眼鏡品牌GLCO來創作，以迷幻藝術場景及加州海岸衝浪文化為靈感，推出登機箱、專屬貼紙、墨鏡以及行李吊牌等。而這除了是RIMOWA第二度與眼鏡品牌聯名之外，也是GLCO紀念品牌成立十周年，因此限定系列中，販售了包括白色亮面登機箱、太陽眼鏡與海灘巾等，充滿度假風情，讓人看了真的好想去衝浪。

RIMOWA與獨立眼鏡品牌GLCO合作，打造限定版太陽眼鏡，約14,200元。

另外，徠卡相機也不斷突破品牌給人的印象，今年就曾與Supreme推出合作款望眼鏡，所以和MYKITA的聯名，或許就不再那麼讓人意外。然而，兩者都對於「視覺美感」有著極高的要求，所以跨界的系列太陽眼鏡，同樣以極簡、實用的外型作為核心，並著眼於優異機能性，推出不鏽鋼鏡框概念款、以及另一將不鏽鋼手工結合MYLON 材質的異質款式。MYLON是MYKITA近年研發的特殊材質，以3D列印成型，並以手工微調，有如徠卡專業相機遮光罩一般，它可以有效地遮覆配戴者眉間與鏡框之間的空間，完整地保護眼睛不受強光傷害。