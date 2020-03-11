韓系微熱櫻花妝 粉嫩中透出奶茶色讓妝容清新又溫暖

每每造成彩妝迷瘋搶的ETUDE HOUSE「櫻花系列」，今年邁入第三年，依舊囊括眾多品類並搭配限定包裝，且今年的新櫻花商品微熱櫻花系列，還添入了這幾季相當火紅的美妝關鍵字-烤奶茶色，眼彩盤以及腮紅皆透出濃密奶香，訴求可讓亞洲女生呈現清新妝容中透出溫暖感，襯膚顯白，好似櫻花瓣的白裡透紅。

ETUDE HOUSE微熱櫻花系列眼彩盤，同時擁有珠光、亮粉、霧面等不同妝效眼彩，可一盤多用，其中#2奶油櫻花塔眼彩盤和#3櫻花釀酒眼彩盤還內含全新眼影質地，軟綿觸感的果凍質感珠光粉末，增加粉質的延展性讓珠光更服貼。

此外，ETUDE HOUSE年度暢銷玩美色計唇膏這次也同步推出兩種質地，五款顏色，內含二款櫻花新色，分別是櫻花果醬和和碳焙櫻花。

另還有二款櫻花色系的粉好氣色腮紅餅，其中一款櫻花馬卡龍，呈現的是剛烘焙完的透光粉紅珠光色，而櫻花泡芙呈現的則是讓氣色瞬間透亮的櫻花珊瑚色。

特別值得一提的是，今年的新櫻花商品微熱櫻花系列還有「水潤透嫩凝膠」和「微熱櫻花寶貝蛋」二款限定新品。水潤透嫩凝膠是一款清爽的防曬凝膠，含有洋甘菊、蘆薈葉、竹子等成分，訴求可維持肌膚的平衡及安定，防曬的同時也賦予肌膚水分不黏膩。