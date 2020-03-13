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誰說穿有型不能同時兼顧愛地球呢？Timberland助你一臂之力

文 / 曾智緯 提供
圖／Timberland 提供
圖／Timberland 提供

如何降低時尚產業所產生的碳排放，早就是每個品牌的共識了，但主打美式休閒風格Timberland卻領先競爭對手，在約20年前就投注心力讓被沙漠化的地區，恢復生機，綠化面積超過2,550公頃，相當於102座的中正紀念堂的大小，讓人刮目相看。

不僅如此，Timberland更進一步的在今年的春夏新品中，提升採用更多回收、有機及可再生物料製造，可說為了達到綠色時尚的目的不遺餘力。但讓人訝異的是，這系列超過標榜採用回收與有機物料製成的服飾單品，絲毫沒有過往為了追求環保意識，而忽略了時髦流行的元素，反而是更容易搭配出最潮的造型，讓人眼睛為之一亮。

像是在背後裝飾了反光條的男款MOUNT TECUMSEH WORKER外套，就以85％以上的再生纖維打造而成，但厚實的手感與粗獷的外觀，最適合硬派職人著用，特別是與經典鞋款相似的不敗小麥黃配色，只搭配原色牛仔褲、深色毛帽和墨鏡，再腳踩一雙與外套同色的Brooklyn靴，就是街頭的焦點。

想要穿出中性風采也沒問題，就跟男友借一件Timberland小麥黃印花圓領大學衫，再穿上黑色磨砂革休閒中筒靴、膝上短褲，創造出Oversized的輪廓，就能呈現既有個性又能流露微性感的造型。

不獨厚男生，Timberland一樣有為喜歡酷帥風格的女孩們，準備了同樣兼具綠色環保概念的服裝與靴款。不同於男性的黑色與小麥黃配色，品牌提供了符合春天氣息的露莓紫寬鬆短版連帽派克大衣，具備防水功能，實用性倍增之外，顏色也十分討喜。加上灰色磨砂革休閒中筒靴來陪襯，就能輕鬆的創造出在城市中冒險的最佳裝束。

圖／Timberland 提供
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而充滿機能風格的藍綠拼接尼龍連帽外套，也是Timberland本季不可或缺的單品，連帽的設計兼具了保暖及防風的功能，更有著獨樹一格的姿態。最適合與RIPSTOP CARGO JOGGER工裝褲、黑色Brooklyn靴搭配成套，凸顯男性的粗獷的魅力。

圖／Timberland 提供
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喜歡一身黑的人，Timberland也備有率性的多口袋襯衫、黑色絨面革休閒鞋來做搭配，同樣的這些單品也都是用減少碳排放的原料製成，包含經過廢物產生和污水處理審核認證的皮革。也只要配上牛仔褲就能顯得俐落，若是想要有豐富層次感，那麼就在內搭上花點巧思，利用白色T恤來跳色，或是搭配亮色系襪子、棒球帽。

圖／Timberland 提供
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另外，Outdoor風格也是這幾季男生穿搭時不可少的風格之一，Timberland使用100%可再生聚酯纖維製作的ECORIGINAL RECYCLEDWORKER夾克，就是「山型人」本季必備的單品。因為利用完全密封的縫製方式，所以可達到完全的防水，即使天氣惡劣也不用擔心。與TREADLIGHT 6吋防水靴搭配最對味，而且鞋身上的綠色更與夾克的拼接配色相呼應。

圖／Timberland 提供
圖／Timberland 提供

所以，Timberland顛覆既有印象，無論男、女都能在這季標榜環保概念的服飾與鞋款中，找到適合自己穿著舒適又有風格的單品，還能為保護環境盡一分心力。

看更多Timberland春夏最新單品，請見：官方網路商店

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