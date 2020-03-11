葉師傅大穿越甄子丹任劉亦菲武指 首映帥戴愛彼表

因演出「葉問」更上層樓的甄子丹，「一個打十個」的勇猛氣魄，讓他近年大量演出各類動作電影。近期甄子丹更在新片「花木蘭」中演出大將軍一角，並為女主角劉亦菲傳授武藝，展現帥氣動作場面。

成語中「代父從軍」的花木蘭原是民間傳說，先在1998年改編成動畫，2020的再以真人上演。除女主角劉亦菲外，擔任「大將軍」的甄子丹與「女巫」角色的鞏俐，也為全戲增色不少。尤其甄子丹從2002的「刀鋒戰士2」、 2016年的「星際大戰外傳：俠盜一號」、與2017年的「限制級戰警：重返極限」，雖然都為客串角色，但都讓「葉師傅」的身影，頻繁活躍於東西方的大螢幕上。

日前出席「花木蘭」首映會時，甄子丹除與一家四口幸福走紅毯，更配戴了愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹腕表。該系列八角形的鮮明外殼、加上有稜有角的辨識度，一如葉師傅一個打十個的霸氣外顯，十足自信；而不僅東方武打明星，西方動作男演員在電影或現實生活熱愛名表也是不爭事實。像是「地表最強光頭快遞」傑森史塔森（Jason statham）便曾配戴過積家（Jaeger-LeCoultre）、勞力士（Rolex）與百達翡麗（Patek Philippe）與沛納海（PANERAI）。