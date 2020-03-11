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澎潤透光的頂級美白！香奈兒奢華金燦煥白系列增添光芒
每到春夏，對抗陽光成為每位愛保養女性的最重要課題，想美白得先從防曬開始，做足防曬再進行保養，都得要花費心力來進行，香奈兒女士曾說「外表就像一面鏡子，投射出我們內在生活的變化」，代表著要擁有光采外表，每天的呵護保養很重要。為了迎接夏日到來，香奈兒為女性呈現「奢華金燦煥白系列」，全新推出奢華金燦煥白晶露、奢華金燦煥白乳霜，搭配原有的奢華金燦煥白精萃，一起使用，不只透出淨白，能讓肌膚閃出好光澤。
臉上散發光芒是亮麗光彩的重要來源，但因生活、工作壓力大，不少女性臉上都不少女性臉上都出現皺紋、黯淡，香奈兒奢華金燦煥白系列從大自然的珍稀材質中，萃取精華，為女性肌膚增添耀眼光芒，對抗年紀。
奢華金燦煥白系列的成分中，加入自阿爾卑斯山的天然長生雪絨花，生長時抵禦極惡劣環境，萃取精華幫助改善膚色均勻度。另也從馬達加斯加島上種植的五月梵尼蘭，其豆莢中萃取出高效濃縮水精華，抵禦環境對肌膚造成的傷害，持續使用，能為肌膚悄悄的打上嫩白聚光燈。
在臉部清潔之後，可先使用全新的奢華金燦煥白晶露，多增添白樺水精華，加強保濕補水，透明水凝膠質地與甘醇酸揉合、L-精胺酸，幫助肌膚能溫和去角質，恢復均勻透亮光澤。
之後可使用奢華金燦煥白精萃，加強肌膚保溼度，最後再使用全新推出的奢華金燦煥白乳霜，特別強化五月梵尼蘭精萃PFA的極致能量，使肌膚由內而外恢復光澤亮麗，改善暗沈，另外內含玻尿酸、乳油木果油、角鯊烷等滋潤成分，質地滑嫩細緻，同臉部的第二層肌膚能瞬間吸收。
想要打造有感美白，除了使用保養產品外，周期性的去角質，對於美白肌膚保養，也是必要功課，可使用同系列奢華金燦洗卸精萃、奢華金燦賦活潔顏皂、香奢華金燦梵尼蘭去角質霜，讓女人從內在到外在，同樣亮眼迷人。
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