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連續7天「買一送一」 國泰萬怡MJ Kitchen強勢回歸
星級飯店再拋震撼彈。國泰萬怡MJ Kitchen 3/16起連續7天不限人數「買一送一」，以此歡慶晚餐時段強勢回歸，同時推出全新主題「蝦饗宴」，無限量供應泰國蝦、法式龍蝦湯，每位648元起。
台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen日前停售晚間自助餐，3月中旬起強勢回歸，首檔推出全新主題「蝦饗宴」菜單，並加碼祭出連續7日買一送一優惠，除了晚餐無限量供應泰國蝦及法式龍蝦濃湯之外，資深行政主廚吳俊毅特別規劃每日各區新菜，現蒸區提供小龍蝦、白蝦、草蝦及天使紅蝦；熱食區提供避風塘白蝦、西班牙蒜味辣炒泰國蝦、香脆黃金酥炸蝦及麻辣小龍蝦等鮮蝦好料不定期更換。
MJ Kitchen平日原價1,080+10%、假日原價1,280+10%，自3/16至3/22連續7日買一送一，不分平假日、午晚餐皆適用，不限人數，第二位僅收原價服務費，二人用餐即享最「蝦」優惠54折。
此外，3月份推出升級不加價的鍋物外送每組999元。洽詢電話：02-7750-3337。
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